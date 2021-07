Indonésie je epicentrem covidu. Lidé marně shání volná lůžka, do nemocnic si musí vzít i vlastní kyslík

Po Brazílii a Indii zasáhla covidová katastrofa, doprovázená značným počtem obětí, další stát. Masivní šíření varianty delta přivedlo Indonésii do kritické situace, kterou mnohé nemocnice dávno přestaly zvládat. Dusící se pacienti čekají na volná lůžka na chodbách, v autech i ve stanech, získat postel ale ještě neznamená záchranu. Kyslíkové láhve si pacienti často musí zajistit sami, mnozí tak do nemocnic ani nejdou. Obětí proto strmě přibývá. Jakarta 6:22 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrobníci v Indonésii musí kvůli náporu covidu pracovat ve dne v noci | Zdroj: Reuters

„Je lékařka, do nemocnice se ale bojí jít, protože ví, jaká je tam situace,“ říká pro americký deník New York Times 28letá Nyjmas Siti Nadjaová, která ze všech sil snaží zajistit kyslík pro svou nakaženou tetu.

Lékařka je jednou z mnoha obyvatel Indonésie, kteří se rozhodli do přeplněných nemocnic raději ani nejezdit a pokusit se vyléčit doma.

„Pacienti v mnoha případech nedostanou postel ani kyslík. Pokud půjdeme do nemocnice, musíme si navíc donést vlastní kyslík,“ popisuje situaci v mnohých indonéských nemocnicích mladá Indonésanka pro americký deník, který označuje čtvrtou nejlidnatější zemi světa za nové ohnisko koronaviru.

Kvůli nakažlivější variantě delta, která tvoří 99 procent sekvenovaných vzorků, totiž počty nově odhalených případů covidu ve čtvrtmiliardové Indonésii strmě stoupají. Zatímco na počátku června úřady evidovaly kolem 5000 potvrzených nákaz za 24 hodin, minulý týden to bylo i více než 50 tisíc.

Mnozí odborníci nicméně upozorňují, že s ohledem na omezené testování je indonéská covidová realita mnohem dramatičtější.

Například indonéský epidemiolog Griffithovy univerzity v Austrálii Dicky Budiman odhaduje, že skutečný počet případů je zhruba třikrát až šestkrát vyšší. V posledních dnech se navíc podíl pozitivních z celkového počtu provedených testů vyšplhal přes 30 procent, rozsah epidemie je proto výrazně horší, než ukazují oficiální statistiky. Zdravotnictví přestává nápor pacientů zvládat.

„Je to frustrující, ne-li katastrofální… Lůžka jsou zaplněná, zdravotníci jsou covidem-19 také nakažení. Začínají nám docházet zásoby kyslíku i ventilátory. Nevím, jak to popsat jinak, než že zdravotní systém kolabuje,“ shrnuje dramatickou situaci odborník Střediska strategických a mezinárodních studií Muhammad Habíb Abijan Dzakwan pro americký deník Washington Post.

Zdravotníci pečují o pacienty s covidem v provizorních stanech, které byly zřízeny před nemocnicí na předměstí Jakarty | Zdroj: Reuters

Nemocnice nestíhají

Příbuzní nakažených už několik týdnů popisují hrozivé příběhy, kdy se snažili dopravit do nemocnic své blízké, kteří sotva lapali po dechu. Lůžka a kyslíkové lahve se ale stále častěji stávají nedostatkovým zbožím.

Kolaps zdravotních služeb postihl mimo jiné i Jávu, nejlidnatější ostrov na jihozápadě Indonésie. S usilovným hledáním místa v nemocnici má zkušenosti i 32letá obyvatelka Jakarty Irna Nurfendiani Putriová, která se tak snažila zachránit život svému 44letému bratrovi Rachmatovi.

Místo v nemocnici dostal až ve chvíli, kdy se jim podařilo sehnat pro něj kyslíkovou láhev. „Během 30 minut zemřeli dva lidé, na jejich místo pak umístili mého bratra,“ popisuje Irna pro agenturu Reuters. Tím pro ni boj ale nekončil.

Na přeplněné jednotce intenzivní péče mu musela lahve s kyslíkem sama vyměňovat, zdravotní stav jejího bratra se ale nelepšil. Lékaři proto rodině řekli, aby se mu pokusila sehnat šest ampulí léku remdesivir. Díky bratranci, který pracuje jako lékař, získali dvě, na záchranu Rachmata to ale nestačilo.

„Stále jsme sháněli další čtyři ampule, v 10 hodin ale mámě zavolali z nemocnice, že bratr zemřel.“

Podobná situace nicméně panuje i v dalších indonéských oblastech. Ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin už minulý týden uvedl, že v devíti indonéských regionech, včetně metropole Jakarty a provincie Západní Jáva, jsou nemocniční lůžka obsazena z 80 procent.

Sehnat místo v nemocnici je pro lidi v Indonésii čím dál těžší | Zdroj: Reuters

Pomáhají i dobrovolníci

Mnohým rodinám se nedaří zajistit volné lůžko v nemocnici, ale ani kyslík, který by jejich příbuzným život dokázal zachránit. Jak navíc upozorňuje agentura Reuters, indonéské zdravotnictví je do velké míry závislé na soukromých nemocnicích, které si ale chudé rodiny nemohou dovolit.

Pacienti v těžkém stavu proto v mnoha případech umírají doma, aniž by se jim dostalo lékařské péče. Situaci odráží i statistiky zemřelých. Zatímco na počátku června indonéské úřady ohlašovaly kolem 200 obětí covidu za jediný den, nyní to je více než tisíc.

Podobně jako nemocnice jsou proto zahlcené i pohřební služby a krematoria, která se podle arabské televize Al-Džazíra musí stále více spoléhat na pomoc dobrovolníků.

„Naše pracovní skupina dělá nejrůznější věci. Řídím sanitku, která vyzvedává zesnulé, a připravuji řadu dalších věcí včetně rakví. Také připravuji vše potřebné na omytí, zabalení a odvoz těl na hřbitov,“ popisuje náplň své práce Muhammad Jauhar.

Mladý Indonésan se normálně živí jako televizní režisér, krize způsobená raketovým nárůstem nakažených ho ale přiměla připojit se k týmu dobrovolníků, kteří se zvládáním vysokého počtu zemřelých pomáhají. Jejich rychlé tempo ale sotva zvládají hrobníci, kteří podle Al-Džazíry proto pracují dlouho do noci.

„Dopady covidu jsou obrovské, počet úmrtí v Bogoru (město ležící asi 60 kilometrů od Jakarty – pozn. redakce) je opravdu vysoký. Tímhle můžeme rodinám alespoň trochu pomoct… Žádné peníze za to nebereme, děláme tuhle práci od srdce,“ říká Jauhar pro arabskou televizi.

Také statistiky zemřelých je podle odborníků třeba několikrát vynásobit. Nezávislá skupina LaporCovid-19, která v Indonésii shromažďuje data spojená s koronavirovou epidemií, odhaduje, že skutečný počet obětí je až pětkrát vyšší.

„Většina z těch, kteří zemřeli v domácí izolaci, měli problémy dostat se do nemocnice. Jejich stav se zhoršil, snažili se proto dostat do nemocnice, které byly ale plné, zemřeli proto doma,“ říká jeden ze spoluzakladatelů skupiny Ahmad Aríf, podle kterého je vysoký počet úmrtí v domácím prostředí důsledkem kolapsu zdravotních služeb. Problém se navíc začíná šířit do dalších a dalších indonéských oblastí.

„Lidé v samoizolaci začali umírat i mimo Jávu. V minulém týdnu jsme dostali informace o lidech, kteří takto zemřeli v (provinciích) Riau, Lampung, Východní Nusa Tenggara, na Kalimantanu a dalších. To svědčí o tom, že zdravotnické služby už nedokážou případy zvládat,“ dodává Aríf.

Vysoký počet úmrtí nakažených v domácím prostředí je podle odborníků důsledkem kolapsu zdravotních služeb | Zdroj: Reuters

Ospalá reakce úřadů

Mezi oběťmi je také stále větší počet zdravotníků. Indonéská asociace lékařů v neděli upozornila, že tento měsíc už koronaviru podlehlo celkem 114 doktorů – to je dvojnásobně víc než během letošního ledna, který byl z hlediska úmrtí zdravotníků dosud nejhorším měsícem od začátku pandemie.

Navzdory zhoršující se situaci se indonéští představitelé uzavírkám dlouhou dobu bránili, na začátku července nicméně úřady zvedly částečný lockdownu alespoň pro Jávu a turisty oblíbený ostrov Bali, kde se uzavřely mešity, restaurace nebo obchodní centra.

Tento týden byla platnost opatření prodloužena, odborníci nicméně varují, že to zdaleka není dost. Úřady tvrdí, že pokud se podaří denní počet pozitivně testovaných udržet na 60 tisících, bude to ten lepší scénář. Horší pak počítá dokonce se 100 tisíci nakažených za 24 hodin, epidemiolog Indonéské univerzity Pandu Riono nicméně varuje, že černého scénáře bude velmi snadné dosáhnout, pokud se současná opatření v zemi nezpřísní.

Počet očkovaných v Indonésii navíc zůstává velmi nízký. Alespoň jednu dávku vakcíny dosud obdrželo ani ne 10 procent populace, kompletní očkování má za sebou asi šest procent lidí.

„V porovnání s rozsahem pandemie jsou naše testovací kapacity stále velmi omezené. Druhá věc je pak podíl očkovaných, který je nízký, vakcinace navíc běží velmi pomalu,“ varuje Budiman pro americkou rozhlasovou stanici NPR.