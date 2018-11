Zřícené indonéské letadlo mělo problémy s ukazatelem rychlosti, ukazují údaje z černé skříňky

‚Nedobrovolný mučedník za svobodu.‘ Ján Kuciak dostal posmrtně německou mediální cenu Zlatá Viktorie

„Znamená to pro nás hodně a hodně to znamená hlavně pro svobodu tisku,“ řekl otec investigativního novináře Jozef Kuciak, který do Berlína přijel se svou manželkou.