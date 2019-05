Vítězem voleb v Indonésii se stal dosavadní prezident Widodo

Vítězem dubnových prezidentských voleb v Indonésii se stala dosavadní hlava tohoto ostrovního státu Joko Widodo. Svůj hlas mu odevzdalo 55,5 procenta voličů (tedy více než 85 ze 154 milionů hlasujících), zatímco jeho hlavního soupeře, bývalého armádního generála Prabowa Subianta podpořilo 44,5 procenta voličů. Podle agentury Reuters to v pondělí večer SELČ (v úterý brzy ráno místního času) oznámila volební komise. Jakarta 22:51 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový indonéský prezident Joko Widodo | Foto: Antara Foto / Wahyu Putro A | Zdroj: Reuters

Komise tak potvrdila předchozí odhady, podle nichž Widodo v hlasování s přehledem vedl. Widodo se 18. dubna, tedy den po volbách, prohlásil za jejich vítěze. Odkazoval se přitom na neoficiální výsledky.

Subianto, který je spojován s někdejším suhartovským diktátorským režimem, to však odmítl a tvrdil, že na základě výsledků zjištěných jeho štábem zvítězil on, a to ziskem 62 procent hlasů. Varoval také před možnými demonstracemi opozice.

Indonéské úřady v souvislosti s oznámením komise a v obavách z nepokojů zpřísnily v zemi bezpečnostní opatření. Zadrženy byly desítky údajných islamistů podezřelých, že plánovali útoky s cílem vyvolat chaos během případných demonstrací. Policisté instalovali kolem budovy volební komise ostnatý drát; v okolí hlídkují obrněné vozy a jsou připravena vodní děla.

Widodo byl do své funkce poprvé zvolen v říjnu 2014 a stal se prvním prezidentem, který nevzešel ani z místní politické, ani z armádní elity. Média ho tehdy označovala za novou naději Indonésie. Během jeho pětileté vlády se ovšem v zemi například zhoršila situace náboženských menšin či homosexuálů.