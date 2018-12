Nosorožec v ohrožení. Další vlna tsunami na Jávě by ho mohla zcela vyhladit

Další ničívá vlna tsunami, která by případně zasáhla indonéský ostrov Jáva, by mohla vyhladit kriticky ohrožený druh nosorožce jávského. Podle zpravodajského serveru BBC na to upozornili ochránci přírody. Ničivá vlna zasáhla indonéské pobřeží Sundského průlivu v sobotu a vyžádala si na 420 mrtvých.

