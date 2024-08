Influencer Barek: Pokud Taylor Swift podpoří Harrisovou, demokratům to dost možná vyhraje volby

Demokratická strana schválila nominaci současné viceprezidentky Kamaly Harrisové jako své kandidátky do listopadových prezidentských voleb. Podporu sbírá u spolustraníků, ale také u celebrit a na sociálních sítích. „Čekám, až se oficiálně vyjádří Taylor Swift, což je teď absolutně nejvlivnější zpěvačka v Americe. Pokud podpoří demokratickou kandidátku, tak jim dost možná vyhraje volby,“ říká v pořadu Interview Plus influencer Svatopluk Barek. Interview Plus Washington 21:11 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vliv amerických celebrit se prý projevil i při odstoupení prezidenta Joea Bidena z kampaně za znovuzvolení. Herec George Clooney tehdy nahlas vyslovil to, co si řada demokratů myslela, ale bála se to říct nahlas, tedy že se na prezidentovi projevuje stárnutí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svatopluk Barek, influencer a zakladatel projektu Generace AI

Zejména u mladších voličů Biden v posledních měsících své kampaně ztrácel, naopak Harrisové se daří využívat trendy na sociálních sítích. Příkladem je zpěvačka Charlie XCX, která na začátku prázdnin vydala album s názvem Brat, které se stalo velmi populární na síti TikTok.

„Když oznámila, že podporuje Harrisovou, tak na síť X napsala: Kamala is Brat. Marketingový tým Harrisové na to umně naskočil a kampaňový účet Kamala HQ zbarvil do limetkové barvy alba,“ přibližuje.

Brat lze do češtiny přeložit jako spratek, Barek ale vysvětluje, že v rámci alba má spíše význam uvolněné holky, která si občas pustí pusu na špacír a chodí tancovat do klubu.

Kamala je spratek, napsala zpěvačka Charli XCX. Harrisová to využila v kampani pro generaci Z Číst článek

„Vycítili, že je to skvělý způsob, jak mladé zaujmout a dát jim vědět, co se děje. Bavíme se o desítkách, možná kumulativně stovkách milionů zhlédnutí všech možných videí s Harrisovou. Jedna věc je to vymyslet, druhá o tom nějakého staršího člověka přesvědčit. Ona to pochopila, nebo uvěřila svému týmu a využili toho,“ dodává.

Historické volby

Barek se domnívá, že sociální sítě mohou rozhodnout volby. Mileniálové a příslušníci následující generace Z dohromady tvoří největší voličskou skupinu a zároveň nejpočetnější skupinu na TikToku, kam sice většina lidí chodí hlavně za zábavou, ale zhruba třetina i za politickým obsahem.

„A nemusíme chodit do Ameriky, podívejme, jak se u nás do Evropského parlamentu dostal Filip Turek, který vyrostl na sociálních sítích. A k posledním parlamentním volbám přivedla mladé obrovská kampaň některých influencerů,“ připomíná zakladatel projektu Generace AI.

Harrisová po Bidenově odstoupení dohnala ztrátu na Trumpa. Souboj o Bílý dům je velmi vyrovnaný Číst článek

Tajné služby přitom před TikTokem varují a Bidenova administrativa dokonce navrhla čínskou síť zakázat. „Polovina Američanů TikTok považuje za mírnou či větší hrozbu. Ale z politického hlediska jde o čistý pragmatismus,“ poznamenává Barek.

Sám má na této sociální síti na 400 tisíc sledujících, připouští ale, že i podle různých výzkumů se zde člověk o politice moc nenaučí.

„Výjimkou jsou dlouhá videa na YouTube, kde už lze něco načerpat. V jedné minutě lze říct hodně, člověk se učí zkracovat úplně vše, je to svým způsobem umění, ale určitě se tím nedá předat složitá myšlenka. Naopak si myslím, že to daleko víc nahrává populismu,“ míní.

Populární videa má na TikToku i Donald Trump, který založil vlastní sociální síť Truth Social. Za vůbec nejsilnější moment kampaně pak Barek považuje pokus o atentát a Trumpovou vzdorné gesto, když ho se zakrváceným uchem ochranka odváděla z pódia.

„Z nudné kampaně dvou starých pánů se stala kampaň, která láme rekordy. Střelba na kandidáta, odstoupení stávajícího prezidenta z voleb nebo Harrisová, která dohromady vybrala na 300 milionů dolarů (téměř 7 miliard korun). Jsou to neuvěřitelné volby, které mě hrozně baví sledovat,“ přiznává.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.