Inspektoři MAAE jsou zpět v Íránu. ‚Chystáme se obnovit naši práci,‘ řekl šéf atomové agentury
Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) jsou zpět v Íránu a chystají se tam obnovit práci, řekl podle agentury AFP šéf MAAE Rafael Grossi. Tým inspektorů opustil Írán začátkem července poté, co Teherán kvůli červnovým útokům Izraele a USA na jeho jaderné provozy pozastavil spolupráci s atomovou agenturou.
„První tým inspektorů MAAE se vrátil do Íránu, chystáme se obnovit naši práci,“ řekl Grossi v úterý americké stanici Fox News. „Jak víte, v Íránu je mnoho zařízení. Některá byla útoky zasažena, jiná ne, proto diskutujeme o tom, jaké praktické postupy lze zvolit, aby se usnadnilo obnovení naší práce v této zemi,“ dodal.
Izrael 13. června zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu se zdůvodněním, že chce zničit íránský jaderný a raketový program. Írán pak v odvetě bombardoval izraelské území. Vzájemné letecké útoky trvaly 12 dnů, než americký prezident Donald Trump oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem.
Pár dnů předtím se do konfliktu leteckými údery na tři íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. Izraelské útoky zabily několik vysokých íránských armádních velitelů a dvě desítky jaderných vědců, ale také mnoho dalších civilistů, podle Teheránu při nich zemřelo přes 1000 lidí. V Izraeli íránské útoky podle místních úřadů zabily 28 osob.
Jaderný program
Írán dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o jadernou zbraň a že jeho jaderný program neslouží vojenským účelům. Uran ale obohacuje výrazně nad úroveň dostačující pro jeho civilní využití.
Inspektoři MAAE byli v Íránu i během konfliktu, jehož začátek byl nečekaný; zemi bezpečně opustili 4. července. Teherán po izraelském bombardování obvinil MAAE, že poskytla Izraeli záminku k útokům. Izrael je totiž zahájil den poté, co Rada guvernérů MAAE uvedla, že Írán porušuje závazky ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).
Íránský parlament pak 25. června schválil zákon o pozastavení spolupráce s MAAE, podle něhož její inspektoři mají mít k návštěvě jaderných provozů souhlas íránské nejvyšší bezpečnostní rady.
Toto úterý íránští činitelé jednali v Ženevě se zástupci Francie, Německa a Británie o obnovení přístupu inspektorům k jaderným provozům Teheránu. Setkání následovalo poté, co evropské země Íránu pohrozily sankcemi.
Íránský jaderný program dlouhodobě vzbuzuje zejména v západním světě obavy. V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA).
Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Americký prezident Donald Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.