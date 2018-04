Mezinárodní vyšetřovatelé po týdnu odjeli z Damašku do Dúmy, prověří údajný chemický útok

Inspektoři Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) podle Moskvy vyrazili z Damašku na místo údajného chemického útoku v Dúmě. Uvedlo to ruské ministerstvo zahraničí. Vyšetřovatelé jsou v zemi už týden, ale jejich cestě do Dúmy podle Sýrie a Ruska bránila nevyřešená bezpečnostní situace ve městě. To už je pod kontrolou vládních jednotek.

