Institut: Jaderné mocnosti přezbrojují. Nyní vyrábí více nukleárních zbraní, než kolik vyřadí

Skoro všechny jaderné mocnosti v současnosti posilují či modernizují své arzenály s jadernými zbraněmi. Uvádí to ve své zprávě Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Velmi aktivní je v této oblasti Čína. Největší počet jaderných hlavic však stále mají Spojené státy a Rusko. O několik desítek se meziročně zvýšil počet hlavic, které by armády mohly letos nasadit do konfliktu. Stockholm 7:19 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Připraveno k prakticky okamžitému použití bylo 3900 jaderných hlavic (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Zdá se, že éra snižování počtu jaderných zbraní skončila,“ uvedl ředitel SIPRI Dan Smith. Od konce studené války obvykle počty vyřazených jaderných hlavic převyšoval množství nových jaderných hlavic. „Tento trend se ale pravděpodobně v příštích letech změní, protože rychlost odzbrojování bude klesat, zatímco rozmístění nových jaderných zbraní zrychluje,“ uvedl SIPRI.

Použít jaderné zbraně na Ukrajině nebylo a snad ani nebude potřeba, řekl Putin státní televizi Číst článek

Meziročně se o zhruba tři desítky zvýšil počet jaderných hlavic, které by armády mohly v lednu letošního roku nasadit do konfliktu. Připraveno k prakticky okamžitému použití bylo 3900 hlavic, dalších 5700 bylo ve vojenských skladech.

Podle švédského institutu prakticky všechny jaderné mocnosti pracují na posilování či modernizaci svých jaderných arzenálů.

Vzrůst Číny

Modernizační programy svých jaderných zbraní zahájily Rusko i Spojené státy, které vlastní přes 90 procent jaderných hlavic na světě. „Je pravděpodobné, že rozmístění ruských a amerických jaderných zbraní v příštích letech poroste,“ domnívá se SIPRI.

Podle SIPRI je v posilování jaderného arzenálu velmi aktivní Čína, která v letech 2023 a 2024 zvýšila počet hlavic o zhruba 100 ročně. Podle odhadu SIPRI Čína má v současnosti na 600 jaderných hlavic. Ředitel SIPRI Smith agentuře AFP řekl, že do sedmi či osmi let by Čína mohla mít až 1000 hlavic.

Rusko chce vybudovat první jadernou elektrárnu na Měsíci, spolupracovat na výstavbě by mělo s Čínou Číst článek

Svůj jaderný arzenál podle institutu posílila i Indie, která podobně jako Pákistán pracuje na zavádění nových nosičů jaderných hlavic. Podle SIPRI Pákistán a Severní Korea shromažďují materiál nutný pro výrobu nových jaderných zbraní.

Na modernizaci svých jaderných zbraní pracují také Francie a Británie. „Izrael, který veřejně nepřiznal, že vlastní jaderné zbraně, zřejmě také modernizuje svůj jaderný arzenál,“ uvedl SIPRI.

Celkem bylo v lednu letošního roku na světě přes 12 000 hlavic, část z nich však byla určena k vyřazení z výzbroje.