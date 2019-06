Spisovatel Tohti zemřel po pobytu v čínském internačním táboře. Krátce před smrtí ho propustili

Spisovatel Nurmuhammad Tohti, příslušník muslimské menšiny Ujgurů, zemřel poté, co byl nucen pobývat v jednom z internačních táborů. Napsal to ve středu britský list The Guardian. Tohtiho skon odsoudil americký PEN klub i několik organizací hájících lidská práva. Čínské úřady v internačních táborech drží podle některých odhadů až milion příslušníků ujgurského etnika. Peking 22:40 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušník ochranky dohlíží na hladký průběh zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců čili čínského parlamentu ve Velkém sálu lidu, 5. března 2018. | Foto: Thomas Peter

Tohti měl podle své vnučky Zorigul cukrovku a nemocné srdce. Byl však propuštěn, až když se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že nemohl v táboře normálně fungovat.

Další vnučka Berna Ilchiová, která žije v Kanadě, americkému Rádiu Svobodná Asie (RFA) řekla, že se dozvěděla o dědečkově smrti až po 11 dnech. Jeho rodina totiž měla strach, že jim telefon odposlouchává čínská vláda a že by je za hovor mohla rovněž zavřít do internačního tábora. Ilchiová prý dodnes neví, zda Tohti zemřel ještě v táboře, nebo až po propuštění.

Tohtiho vnukovi sdělila zprávy jeho babička, když jí zavolal, aby si ověřil informace o dědečkově smrti ze sociálních sítí. „Krátce po telefonátu obdržela babička zprávu od čínské vlády, že přijala hovor ze zahraničí a že tím učinila nebezpečné rozhodnutí. Co jiného udělala kromě toho, že nám řekla, že zemřel? Proč by to mělo mít nějaké následky?“ napsal podle The Guardian v příspěvku na instagramu, který je nyní již smazaný.

Oznámení o Tohtiho skonu odsoudil americký PEN klub. „Zprávy o nelidském zacházení v internačních táborech jsou ukázkou vážnosti porušování svobody projevu ze strany Číny. Tohtiho smrt je smutnou ztrátou pro ujgurskou literární komunitu v čase, kdy se vláda snaží odstranit její kulturní a intelektuální život,“ napsala ředitelka programů na podporu svobody projevu Summer Lopezová.

Internační tábory

Existenci táborů v západní provincii Sin-ťiang, kde žije asi 12 milionů muslimů, Čína původně popírala. Loni o nich však začala hovořit jako o střediscích odborného vzdělávání, kam jsou na politickou převýchovu posíláni tamní Ujgurové. Úřady tak chtějí bojovat proti šíření podle nich extremistické ideologie.

Lidé, kteří těmito tábory prošli, tvrdí, že v nich byli nuceni mimo jiné odsoudit islám a slíbit věrnost čínské komunistické straně.

Ujgurové jsou turkické etnikum žijící hlavně v provincii Sin-ťiang. Tvoří asi 45 procent tamní populace a pociťují kulturní blízkost k jiným středoasijským národům. V posledních desetiletích se do této části Číny nastěhoval velký počet Chanů (Číňanů) a Ujgurové se podle agentury AP obávají, že jejich kultura i možnosti obživy jsou v ohrožení.