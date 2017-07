Interpol rozeslal evropským zemím seznam možných atentátníků Islámského státu. Je jich 173

Seznam 173 bojovníků takzvaného Islámského státu, kteří by mohli zaútočit v Evropě, rozeslal Interpol. Mezinárodní policejní organizace předala údaje evropským tajným službám, píše britský The Guardian, který má údajně seznam k dispozici. Zatím ale nejsou důkazy, že by některý z radikálů na seznamu už přicestoval do Evropy. Lyon 12:09 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravděpodobní bojovníci tak zvaného Islámského státu na snímku z videa. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Podle britského Guardianu byli tito radikálové speciálně vycvičení k sebevražedným nebo bombovým útokům v Evropě.

Informace pocházejí od amerických tajných služeb, které je získaly v úkrytech radikálů na Blízkém východě, mimo jiné v Iráku.

Seznam obsahuje jména a fotografie islamistů, jejich matek stejně tak jako data, kdy je takzvaný Islámský stát naverboval.

Interpol chce rozšířením těchto údajů získat další informace o radikálech. Podle odhadů OSN na Blízký východ odjelo z Evropy bojovat kolem 4000 lidí.

Žádný z radikálů na seznamu není v Evropě

Potenciální atentátníky na seznamu Interpolu údajně na Blízkém východě vycvičili za jediným účelem - pomstít se evropským zemím za zapojení do koalice proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii.

Žádný ze 173 podezřelých se ale zatím nedostal do Evropy, napsal The Guardian, podle kterého mezinárodní policejní organizace seznam evropským tajným službám rozeslala již na konci května.

Informace o džihádistech pocházejí podle britského listu od amerických tajných služeb, které je získaly z důvěryhodných zdrojů na Blízkém východě. Na seznamu jsou údajně jména, fotografie a data, kdy jednotlivé osoby IS naverboval, dále jména matky a údaje o mešitě, ve které se dotyčný nejčastěji zdržoval.

Bojovník takzvaného Islámského státu u kulometu. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Interpol chtěl rozesláním seznamu evropským tajným službám především zjistit, zda mohou k jednotlivým osobám poskytnout další informace, napsal The Guardian.

Evropské tajné služby se dlouhodobě obávají, že po porážce IS v Iráku a Sýrii odejde řada bojovníků radikální sunnitské organizace do Evropy, kde bude páchat teroristické útoky. Mezi členy IS je řada Evropanů. Podle odhadu z roku 2015 na Blízký východ odjelo z Evropy bojovat kolem 4000 osob.