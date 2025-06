Němeček: Ficovi se novelou ústavy podařilo rozdělit opozici, progresivisté vykopali hluboké příkopy

Slovenský premiér Robert Fico ztratil jistotu, že může změnit ústavu tak, aby slovenské právo získalo v kulturních a hodnotových otázkách přednost před právem mezinárodním či evropským. O návrhu, který má být „hrází proti progresivismu“, se bude hlasovat až v září, protože nyní pro něj není dostatečná podpora. Pro změnu ústavy má Fico dva důvody, soudí v Interview Plus právník Tomáš Němeček. Interview Plus Praha 23:04 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Němeček | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Taktický a krátkodobý je ten, že toto téma spolehlivě rozdělí opozici, která se skládá z liberálních i konzervativních stran, pro které je obtížné odmítnout to, po čem léta volali. A druhý důvod je ten, že s tím návrhem skutečně do určité míry souzní,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Němeček, novinář a právník sledující dění na Slovensku

Rozdělení opozice se Ficovi podařilo, a to nad očekávání. Návrh odmítli někteří poslanci Křesťanskodemokratického hnutí (KDH), které ale podpořilo několik pozměňovacích návrhů.

„Progresivní Slovensko (PS) a Svoboda a solidarita (SaS) začaly pochybovat o svých kolezích, kteří s nimi bojovali proti korupčním postupům vlády nebo zvrácené novele trestního práva, a začaly na křesťanské demokraty střílet ze všech hlavní,“ popisuje novinář.

Poukazuje přitom na argument, se kterým přišel centristický deník Postoj.sk, že pokud by novela prošla, zmírnilo by to obavy křesťanských demokratů ze vstupu do případné vlády Progresivního Slovenska, protože by měli jistotu, že se v pro ně emocionálně důležitých otázkách nebude nic měnit.

5:09 Kritická situace, kterou jsem ještě nezažil, říká Mikloško. Hlasovat bude proti Ficově novele ústavy Číst článek

Rozděleni jsou ale v této otázce i doyeni KDH, jak ukázala anketa téhož média. Někteří vnímají Ficovu snahu rozdělit opozici, podle jiných je ale divné nehlasovat pro to, o co hnutí usiluje 35 let.

„Mnozí v anketě připomínali, že pokud by PS dostalo od Fica nabídku na schválení registrovaného partnerství, tak by neváhalo ani minutu a liberální deníky by mu tleskaly,“ podotýká.

Rozdělená opozice

O připravovanou novelu se zajímala také Evropská komise, protože by mohla znemožnit vymahatelnost mezinárodního práva. Ministr spravedlnosti Boris Susko přitom ubezpečil, že předložený návrh nezasahuje do přednosti práva Evropské unie.

„V otázkách národní identity, rodinného práva a náboženského vyznání Unie ponechává členským státům velkou volnost, takže argument, že by toto mohla ohrozit změna ústavy, se mi zdá poněkud přemrštěný,“ přidává se Němeček s tím, že Slovensko i nadále respektovalo všechny oblasti, v nichž Unie říká, že její právo má přednost.

O novele slovenské ústavy se rozhodne v září, Ficově vládě teď chybí hlasy Číst článek

„Pokud do ústavy dáte, že adopce dětí jsou možné jen do svazku muže a ženy, tak s tím můžete ostře nesouhlasit, ale já to vnímám jako střet dvou politických názorů. Převádět to na otázku lidských práv vlastně znemožňuje další debatu,“ uvádí pak k výtkám liberální části opozice, že novela snižuje ochranu lidských práv.

Odložení návrhu na září podle Němečka nahrává odpůrcům novely, naopak křesťanští demokraté, kteří ve výsledku celou novelu napsali, jsou hlavním poraženým.

„Ficovi se podařilo naplnit svůj cíl velkolepě. Opozice se vnitřně rozložila, co není vina jen KDH, ale i ostré protikampaně liberálů, progresivistů a s nimi sympatizujících médií. Vložili se do toho tak moc, až vykopali příkopy, které se budou špatně zasypávat,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.