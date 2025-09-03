Intrikujete proti USA, obvinil Trump Putina, Kima a Si Ťin-pchinga. Kreml se proti tomu ohradil
Kreml se ve středu ohradil proti tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ruský prezident Vladimir Putin, jeho čínský protějšek Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un intrikují proti Spojeným státům. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na prohlášení Putinova zahraničněpolitického poradce Jurije Ušakova.
Trump v úterý uvedl, že je z Putina „velice zklamaný“. Ve svém příspěvku na síti Truth Social naznačil, že Si, Putin a Kim během oslav konce druhé světové války v Číně plánují spiknutí proti Spojeným státům.
„Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ uvedl Trump ve vzkazu čínskému prezidentovi.
„Chci říci, že žádné spiknutí nikdo neorganizoval, nikdo nic nespřádal, žádná spiknutí. Více než to, nikdo z těchto tří lídrů na to ani nepomyslel,“ řekl Ušakov novinářovi ruské státní televize Pavlu Zarubinovi. Trump se podle něj vyjádřil ironicky.
„Kromě toho mohu říci, že všichni chápou, jakou roli hrají Spojené státy, současná administrativa prezidenta Trumpa a osobně prezident Trump v současném mezinárodním uspořádání,“ dodal.
Čína a Rusko na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v uplynulých dnech představily vizi nového mezinárodního řádu jako protiváhy k institucím vedeným Spojenými státy.
Na následné oslavy konce druhé světové války v Asii se sjela řada státníků z především autoritářských zemí, včetně Kim Čong-una. Jako jediný lídr zemí EU přiletěl na oslavy slovenský premiér Robert Fico.
Na středeční vojenské přehlídce v Pekingu čínský prezident po boku Putina a Kima uvedl, že svět stojí před volbou mezi mírem a válkou.