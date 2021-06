‚Super Bowl pro entomology.‘ Amerika po 17 letech zažívá další invazi cikád

Největší svátek je invaze cikád pro entomology, kteří je také odborně zkoumají. Dan Gruner mi ukazuje jakousi moskytiéru ve tvaru malého stanu s travnatou podestýlkou uvnitř. Chytil několik z těchto hlučných samečků speciálního cikádího druhu a vytvořil si doma na předzahrádce svou vlastní malou sbírku.

Jednoho černého chovance této své zoo s výraznýma červenýma očima a oranžovými pruhy na břiše vytahuje a pokládá mi ho na rameno. Je to snadné, protože tyto cikády nejsou nijak zvlášť hbité ani plaché – a jsou teď doslova všude.

„Osobně jsem se na tohle těšil od té doby, co jsem se přestěhoval ze západního pobřeží sem k Washingtonu. Na západě žádné cikády nejsou. Čekal jsem na to čtrnáct let! Je to zázrak evoluce, který nikde jinde na světě nespatříte. Všichni na oddělení entomologie Marylandské univerzity jsme se na to připravovali, jak ten zázrak oslavíme,“ říká mi entomolog, pro kterého je to poprvé, kdy se s tímto druhem cikád měl šanci přímo setkat.

A během profesního života už to znovu zažije maximálně jednou, tedy aspoň než bude mít nárok na odchod do důchodu.

„Viděl jsem už i jiný druh periodických cikád. Za těmi jsem se kdysi vydal do oblasti, kde se vyskytují. Ale teď je to úplně něco jiného – ráno se vzbudit, vyjít před dům a mít kolem sebe tisíce cikád. Když to začalo, byl jsem nadšený – fotil jsem si je, nahrával jsem si audio, chodil jsem po sousedství, abych viděl, jestli už vylézají. Měřili jsme teplotu půdy, abychom zjistili, kdy to nastane. Je to skvělé a každý den přináší něco nového.“