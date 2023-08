ONLINE: Generální štáb Ukrajiny hlásí úspěch v Záporoží. K upevňování pozic dochází i u Bachmutu

„Geolokační záběry zveřejněné 24. srpna ukazují, že ukrajinské síly postoupily dále k ruským obranným liniím západně od Verbove a do jižní Robotyne,“ uvádí ISW a upozorňuje dále, že invazní síly podle náznaků ruských vojenských blogerů udržují v Robotyne pouze omezené pozice, pokud vůbec nějaké.

Boje podle nich pokračují východně od vesnice.

„Významný ruský vojenský bloger vyjádřil znepokojení nad ukrajinských prolomením ruských obranných linií v západní části Záporožské oblasti a uvedl, že se jedná o kritický moment na bojišti,“ dodává institut.

Ukrajinský generální štáb mezitím ve svém pátečním hlášení uvedl, že jeho ozbrojené síly pokračují v útočných operacích u Bachmutu, kde podle něj upevňují své pozice, i ve směru na jihoukrajinský Melitopol.

