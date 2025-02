Investice do obrany má i civilní rozměr. Otázka je, jak rychle výdaje navyšovat, míní expremiérka Radičová

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte se v Bratislavě vyslovil pro vyšší výdaje členských zemí na obranu. Prezident Peter Pellegrini Rutteho ujistil, že Slovensko je a bude součástí Aliance. „Doba, kdy Washington přebral zodpovědnost za udržení demokracie a obranyschopnosti Evropy, skončilo. A je potřeba si to říct přímo a otevřeně,“ apeluje na mezinárodní spolupráci socioložka a bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. Rozhovor Bratislava 15:19 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská armáda (ilustrační foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

Prezident Pellegrini ve čtvrtek uvedl, že Slovensko nechce měnit své ukotvení v NATO. A dodal, že si uvědomuje morální investiční dluh do vybavení ozbrojených sil. Je to dobrý signál?

Máme jinou možnost? Je třeba si uvědomit, že dlouhé 20. století, kdy Washington přebral velký díl zodpovědnosti za udržení demokracie a obranyschopnosti Evropy, skončilo. A je potřeba si to říct přímo a otevřeně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si záznam celého rozhovoru s Ivetou Radišovou

Zároveň platí, že politika prezidenta Donalda Trumpa je zřejmá. Má zásadní krátkodobý zájem v podobě dosažení příměří v Evropě a dlouhodobější ekonomický zájem na posilnění Spojených států.

Hlavní téma pro Trumpa dnes není Evropa. Jeho hlavní téma je Čína a spojenectví, které ho nejvíc ohrožuje, je Peking–Moskva.

Slovensko sousedí s bránící se Ukrajinou. Jaké zvýšení slovenského rozpočtu na obranu byste považovala za adekvátní nebo realistické?

Dvě procenta HDP dávají dvě třetiny z 32 členských zemí NATO. Slovensko je má v současnosti narozpočtované. Otázka je, do jaké míry a jakým tempem je namístě úvaha o dalším zvyšování investic na obranu.

Dodávám, že významná část investic do obrany není přímo do ozbrojených sil, ale na budování takzvaného vojenského koridoru na propojení členských států Evropské unie – to znamená rozvoj infrastruktury, železnice a logistických center. Toto všechno máme před sebou a ani zdaleka to není dobudované.

Investice do infrastruktury jsou v našem vlastním zájmu nevyhnutelné. Jsou to investice, které mají civilní rozměr. Schválena byla například do vojenské nemocnice v Prešově, kde hovoříme o 12,5 miliardy českých korun.

Takže obrana má vždy i svůj civilní rozměr. Nezapomínejme, že má zodpovědnost i za řešení krizových nevojenských akcí a operací.

V audiu uslyšíte i rozhovor s expertem na obranu Progresivního Slovenska Peterem Bátorem.