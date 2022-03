Investigate Europe: Unijní státy včetně Česka nejméně do roku 2020 vyvážely vojenské vybavení do Ruska

Veřejně dostupná data ukazují, že Rusko nejméně do roku 2020 nakupovalo vojenské vybavení ze zemí Evropské unie včetně České republiky. Přestože unie v roce 2014 zavedla embargo na export zbraní a souvisejícího materiálu. Ve svém článku to napsal tento týden mezinárodní novinářský tým Investigate Europe. Některé ze zbraní dodaných z EU by podle něj nyní Rusové mohli používat ve válce proti Ukrajině.

