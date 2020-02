Iowa se připravuje na demokratické primárky. Vládne téma klimatické krize, favoritem je Sanders

Už v pondělí vyrazí voliči v americkém státě Iowa jako první v celé zemi hlasovat o tom, kdo by se měl stát demokratickým soupeřem Donalda Trumpa v podzimních prezidentských volbách. Na výběr stále mají víc než deset uchazečů, budou je posuzovat podle řady témat, ale nejvýrazněji se do popředí jednoznačně vyšvihlo téma klimatické krize. Des Moines 13:22 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bernie Sanders je jedním z favoritů pro zisk demokratické nominace do prezidentských voleb | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters

Téma klimatické krize je významné i v kontextu samotného státu Iowa. Samo totiž trpí důsledky tohoto jevu, například v podobě extrémních povodní na řekách Mississippi a Missouri.

Poslechněte si reportáž Jana Kaliby o demokratických primárkách v americkém státě Iowa

Desítky organizací proto v předvečer startu amerických primárek uspořádaly klimatický pochod se zlatou kupolí budovy kapitolu státu Iowa v pozadí. Na ulicích tak byla k vidění atrapa ledního medvěda nebo zubatá s kosou oblečená do dresu s nápisem fosilní paliva.

Mezitím v jiných částech města při setkáních s voliči zuří boj o každý hlas. Všichni uchazeči o prezidentskou nominaci tedy demonstrují své odhodlání změnu klimatu rozhodně řešit.

Bernie Sanders ji bere jako existenční krizi a součást problému veřejného zdraví. Tom Steyer mluví o nutnosti, aby Amerika zaujala vůdčí roli ve snaze uchránit svět před nejhoršími důsledky oteplování.

Dokonce i zarytý konzervativec Joe Walsh, který se pustil do předem prohraného boje s prezidentem Trumpem v republikánských primárkách, tak mluví o nutnosti zbavit se fosilních paliv a Pařížskou dohodu považuje za slabou, protože klimatické závazky zemí by podle něj měly být povinné.

Rozdělení voliči

Všichni oslovení účastníci průvodu se v pondělí chystají k demokratickým primárkám. Co se týče hodnocení kandidátů a jejich klimatických plánů, lze přítomné rozdělit na dvě základní skupiny. Ti, kteří se soustředí na poražení Trumpa, a voliče, kteří mezi demokraty skutečně hledají rozdíly.

„Nemám tušení, čí klimatický plán je nejlepší. Všichni nějaký mají a je těžké posoudit, který přesně je nejlepší. Ale je skvělé mít kandidáty, kteří klimatické plány mají a uvažují podobně. Je to základní problém,“ říká David. „Já budu volit kohokoli, kdo může porazit Trumpa. A pak to bude v pohodě, to jsem bez obav. Myslím, že každý z demokratů bude podporovat zákony reagující na změnu klimatu,“ souhlasí Don.

Jiní však v klimatickém průvodu mezi demokraty rozdíly vidí, někdy i zásadní. A na otázku, kdo má nejlepší klimatický plán, dominuje často stejná odpověď.

„Bernie Sanders. On jediný se hlásí k závěru Mezivládního panelu pro změnu klimatu, podle kterého musíme do deseti let zásadně dekarbonizovat společnost, abychom předešli nejhorším důsledkům. On jediný nás tam dostane včas. Klima je pro mě volební téma číslo jedna, chci Zelený nový úděl a skoro nikdo z demokratů pro mě není dost ambiciózní,“ říká studentka Elizabeth.

Druhý z favoritů, Joe Biden, však takové sympatie nesklízí. „Chce pomalý odchod od fosilních paliv, na to už nemáme čas. A kdyby Biden vyhrál demokratickou nominaci? Stejně bych v listopadu volila Bernieho. Kdyby to vypadalo, že tím pomůžu Trumpovi, možná bych to přehodnotila a Bidenovi hlas dala, ale netěšilo by mě to,“ dodala Elizabeth.

Daleko jasnější bude situace během volební noci v pondělí 3. února, kdy voliči budou moci konečně odevzdat své hlasy.