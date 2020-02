V Iowě začínají ‚výjimečné‘ primárky. O demokratickou nominaci se uchází hned 11 kandidátů

Dva sotva plnoletí mladíci se brodí sněhem na předměstí iowské metropole Des Moines a ťukají na dveře oprýskaných dřevěných domů. Kdo neotevře, dostane na kliku leták, kdo otevře, s tím promluví.

Paní se rozmýšlí mezi Andrewem Yangem a Berniem Sandersem. Právě pro jeho kampaň přijeli oba mladí muži pracovat coby dobrovolníci až z New Yorku. Speciální aplikace jim ukazuje, kde bydlí potenciální Sandersovi voliči, aby šli na jisto. Mají pokyn nikoho nepřemlouvat, jen povzbuzovat, aby lidi šli hlasovat, a připomenout, kdy a kde to mohou udělat.

Iowa je malý a – coby první v pořadí – také důležitý stát, kde kandidáti dlouhé měsíce vedou kampaň, která je v lecčem jedinečná, plná i velmi komorních akcí.

„Nutí je to sem přijet, podívat se nám do očí a potřást nám rukou. Máme tu staré pořekadlo, že kandidovat na prezidenta v Iowě je jako kandidovat na okresního šerifa,“ vypráví pro Radiožurnál Highland Nichols z města Clinton, který coby dobrovolník v kampani Joea Bidena obvolává desítky voličů denně.

„Za posledních 50 let jsem osobně potkal skoro všechny demokratické kandidáty. I letos jsem mluvil skoro se všemi. My Iowani hostíme lidi, jako byl viceprezident Al Gore, když kandidoval na prezidenta, ve svých garážích, a oni nás tam prosí, ať pro ně hlasujeme.“

Jim Miller z Cedar Rapids si výjimečnost svého státu taky užívá. „Je to příjemné, jak velmi snadné je tady kandidáty potkat. Doslova se s nimi můžete posadit ke stolu a položit jim otázku. Mám kamarádku, která mnohokrát pořádala setkání s kandidáty u sebe doma. Vypráví, jak je to zvláštní, když třicet čtyřicet lidí dává otázky možnému prezidentovi u ní v obýváku.“

Jistota Trumpových voličů

Teď těsně před hlasováním jsou ale akce hlavních kandidátů mnohem větší. Biden a Buttigieg promlouvají v Des Moines k zaplněným školním sportovním halám, nabito mají i Sanders a Warrenová, a podnikatel Yang coby možné překvapení musí na své akci mluvit dvakrát. Spousta zájemců se nevešla do velké hotelové konferenční místnosti, a tak se druhé kolo koná na chodbě.

Zájemci si chtějí poslechnout, kdo má jaký plán porazit Donalda Trumpa, a taky je spousta demokratů stále nerozhodnutých, pro koho bude večer hlasovat. To není až takový problém, protože v unikátním systému iowských shromáždění se volí tak, že přijdete a zařadíte se do hloučku svého kandidáta. Nebo se postavíte mezi nerozhodné a necháte se přemlouvat svými sousedy či zástupci jednotlivých kampaní. A když váš kandidát v prvním kole nezíská aspoň 15 procent hlasů, můžete se přesunout k jinému, silnějšímu. „Pořád nevím. To jsem ještě nezažila. Opravdu si potřebuju si poslechnout, co si myslí a jak to cítí další lidi, a pak se rozhodnout. Snad mi to pomůže,“ říká v Cedar Rapids Kathy Charyparová.

Naopak u republikánů je jasno a spousta prezidentových příznivců ani volit nejde, protože jeho vítězství v primárkách považují za jisté. Tony Gwinn z Des Moines ale Donaldu Trumpovi hlas dát půjde a myslí si, že ho nemůže porazit ani žádný z demokratů v listopadových volbách. Trump měl v Iowě velkou show ve čtvrtek, teď už tu hlasy sbírají jen jeho dva republikánští soupeři, kterým úřadující prezident v Iowě čelí poprvé po 40 letech. Na akcích Joea Walshe a Billa Welda je ovšem většinou víc novinářů a zvědavců než možných voličů.

„Mým úkolem je dát lidem vědět, že se konají i republikánské primárky, a dostat k nim mladé republikány či ženy. A netajím se, že bych chtěl vyvrtat díru do Trumpovy lodě,“ vysvětluje umírněný republikán a bývalý guvernér státu Massachusetts Weld a přece jen se tu najdou ti, co půjdou na republikánské shromáždění, aby mu dali hlas.

Tony Gwinn je smířený, že ve svém rohu klidně může stát sám. „Bude tam hodně lidí ze stranického prostředí, trumpovců. Nemusí to být příjemný zážitek, ale chci dát najevo, že i mezi republikány máme dobrou alternativu, a udělám, co mi říká mé svědomí,“ vysvětluje.

Podstatné a letos velmi těžko odhadnutelné jsou ale výsledky iowského hlasování demokratů. Známé by měly být v úterý ráno českého času. Zlaté pravidlo zní: kdo chce být prezidentským kandidátem, neměl by skončit hůř než třetí.