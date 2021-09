Do Iráku se vrátil další vzácný artefakt z USA. Tabulka s Eposem o Gilgamešovi zmizela v 90. letech

Spojené státy vrátily ve čtvrtek odpoledne místního času Iráku vzácnou tabulku s úryvky Eposu o Gilgamešovi. Odhaduje se, že artefakt je starý zhruba 3500 let. Z Iráku zmizel na začátku 90. let. V roce 2017 ho však objevil znalec ve sbírkách washingtonského Muzea bible, které patří majitelům obchodního řetězce Hobby Lobby, uvedla agentura AFP. Washington 7:08 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy vrátily ve čtvrtek odpoledne místního času Iráku vzácnou tabulku s úryvky Eposu o Gilgamešovi. Odhaduje se, že artefakt je starý zhruba 3500 let | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Návrat ztraceného archeologického exponátu uvítal irácký ministr kultury. „Navrácení iráckého artefaktu (do vlasti) pro mě znamená navrácení důvěry a sebevědomí do irácké společnosti,“ uvedl ministr.

Dílo bylo americkými úřady zabaveno v roce 2019 a od té doby se ministerstvo spravedlnosti snažilo o návrat tabulky do Iráku. Postup USA přivítala generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová. Podle ní to iráckému lidu pomůže „se spojit s jednou stránkou své historie“.

Tabulka se v Iráku ztratila na začátku 90. let. Do Spojených států se vzácný předmět dostal asi v roce 2003. Obchodník se starožitnostmi, který dílo přivezl do USA, ale zřejmě zfalšoval dokumentaci o původu.

V roce 2014 tabulku koupila v aukci za 1,67 milionu dolarů rodina Greenů vlastnící obchodní řetězec Hobby Lobby. Tabulku umístila do svého Muzea bible.

Dílo se podařilo objevit díky informacím znalce, který v roce 2017 upozornil na nesrovnalosti v dokumentaci původu. Iráčtí představitelé proto vyzvali zástupce univerzit, muzeí a dalších výzkumných institucí, aby se více zajímali o původ artefaktů, se kterými přichází do styku, a tím pomohli Iráku a dalším zemím získat nazpět uloupená umělecká díla.

Epos o Gilgamešovi je jedním z nejstarších literárních děl. Vznikl ve druhém tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii, která se rozkládala zhruba na území dnešního Iráku, a ovlivnil mnohá další literární díla i náboženství, která v oblasti vznikla.