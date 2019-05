Bagdád místo Berlína. Americký ministr zahraničí Pompeo přiletěl na neohlášenou návštěvu Iráku

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý přicestoval do Bagdádu na neohlášenou návštěvu Iráku. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný zdroj z irácké vlády. O Pompeově případné cestě do Iráku nebo Afghánistánu se spekulovalo už poté, co šéf americké diplomacie zrušil na úterý plánované setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem zahraničí Heikem Maasem.

