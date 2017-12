Irák byl od Islámského státu definitivně osvobozen, oznámila armáda a potvrdil premiér Abádí

Irácký premiér Hajdar Abádí v sobotu ohlásil definitivní porážku teroristické organizace Islámský stát (IS) v Iráku. Irácké armádě a jejím spojencům se podařilo v létě IS porazit v jeho hlavním centru v Mosulu a nyní také na západě země, kam členové IS prchali. Armáda v sobotu oznámila, že celý Irák byl osvobozen. Bagdád 12:06 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irák ohlásil konečnou porážku Islámského státu na svém území. | Foto: Alaa Al-Marjani | Zdroj: Reuters

Boje proti IS trvaly tři roky. „Naše síly mají pod kontrolou celou hranici se Sýrií. Ohlašuji konec války proti Islámskému státu,“ řekl Abádí. Armáda ve svém sobotním prohlášení potvrdila, že celý Irák je svobodný.

Vojsko vytlačilo IS z Mosulu v červenci a pak postupovalo dále na západ, kam prchaly zbytky oddílů IS. Ofenzíva proti nim v této pouštní oblasti začala 23. listopadu. Zúčastnily se jí také šíitské milice, jež se podílejí na boji proti radikálům. Abádí už tehdy řekl, že IS lze považovat za poražený, ale že konečnou porážku oznámí, až skončí operace v pohraničí.