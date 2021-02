V Iráku došlo k nejtragičtějšímu útoku za více než rok. Americký ministr jej označil za pobuřující

Evropské země se snaží obrnit před mutacemi z Brazílie a JAR. Co o nakažlivějších variantách víme?

Kdy se nové varianty koronaviru z JAR a Brazílie poprvé vyskytly? Proč znamenají riziko? A co to znamená pro očkování proti koronaviru? Přečtěte si, co víme o „brazilské“ a „jihoafrické“ mutaci.