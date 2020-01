Na základnu Američanů dopadly rakety. ‚Začal odvetný útok,‘ tvrdí íránská média

Podle informací agentury AFP na základnu dopadlo zatím nejméně devět raket. Televize Al-Majádín hovoří o dvojím ostřelovaní základny.

Podle nejmenovaného zdroje, který Reuters potvrdil odpálení raket na základnu, zatím nejsou k dispozici žádné informace o případných obětech nebo škodách způsobených útokem.

Íránská státní televize potvrdila, že Írán útočí na americkou základnu Al Asad na západě Iráku, údajně má jít o útok Íránských republikánských gard. Na Al Asad pobývá větší množství amerických vojáků.

Bílý dům uvedl, že o zprávách o útoku na americká zařízení v Iráku ví a prezident Donald Trump je informován. Bílý dům situaci nadále sleduje.

Základnu Al Asad navštívil americký prezident Donald Trump v prosinci 2018. Trump v úterý prohlásil, že Spojené státy jsou na útok připravené.

Americko-íránské vztahy a celkovou situaci na Blízkém východě v posledních dnech značně vyhrotilo zabití íránského generála Kásema Solejmáního při pátečním americkém útoku poblíž bagdádského letiště. Írán Spojeným státům sliboval tvrdou odplatu.

Íránské revoluční gardy podle agentury AP varovaly USA a jejich spojence v regionu před odvetnými údery za raketový útok v Iráku, který podle nich byl odplatou za zabití Solejmáního.

First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG