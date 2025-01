Irák schválil zákon, který pomůže legalizovat sňatky dětí. Konzervativci tak ‚omezují vliv Západu‘

Zasedání skončilo chaosem a obviněními z procedurálních porušení. „Polovina zákonodárců přítomných na zasedání nehlasovala, čímž byla porušena podmínka pro platnost hlasování,“ uvedl pod zárukou anonymity jeden z parlamentních úředníků. Zastánci změn, především konzervativní šíitští zákonodárci, je obhajují jako prostředek k přizpůsobení práva islámským principům a omezení vlivu Západu na iráckou kulturu.

Změny dávají islámským soudům větší pravomoci v rodinných záležitostech, včetně manželství, rozvodů a dědictví. Podle aktivistů to podkopává irácký zákon o osobním statusu z roku 1959, který sjednotil rodinné právo a zajistil ochranu žen, píše agentura AP.

Islámský stát popravil 54 syrských dezertérů. Utíkali do pouště během pádu Asadova režimu Číst článek

Irácký zákon v současné době stanovuje ve většině případů minimální věk 18 let pro uzavření manželství. Nově schválené změny by umožnily duchovním rozhodovat podle jejich výkladu islámského práva. Tedy třeba i interpretaci dovolující sňatky dívek v raném věku nebo již od 9 let podle islámské právní školy džafarí. Tu v Iráku vyznává mnoho šíitských náboženských autorit.

Intisar al-Mayali, aktivistka za lidská práva a členka Irácké ženské ligy, uvedla, že přijetí změn zákona o občanském statusu zanechá katastrofální dopady na práva žen a dívek. Sňatky dívek v raném věku porušují dětská práva na život a narušují ochranné mechanismy pro rozvody, opatrovnictví a dědictví pro ženy.