‚Odstranit zkorumpovanou politickou třídu.‘ Sadrovi příznivci pronikli do iráckého parlamentu

Tisíce příznivců šíitského duchovního se v sobotu shromáždily v Bagdádu a vnikly do vládní a diplomatické čtvrti. Poslanci v té chvíli v budově nebyli.

Demonstraci se snažila rozehnat u sídla parlamentu policie, použila slzný plyn a ohlušující granáty. Protestující po policistech házeli kamení. Při zásahu bylo zraněno 100 demonstrantů a 25 členů pořádkových služeb, uvedla agentura AFP s odkazem na podvečerní vyjádření ministerstva zdravotnictví.

Demonstranti v okupované budově seděli v jednacím sále, ale také leželi na kobercích na chodbách nebo seděli opření o sloupy. Někteří se ovívali kusy kartonů, jiní si kvůli horku vysvlékli košile a zůstali jen v nátělnících. Mnozí trávili čas hrami na mobilních telefonech.

Lidé se v Bagdádu shromáždili po Sadrově výzvě, aby vyšli do ulic a zabránili vzniku nové vlády nakloněné Íránu. Sadrovo protikorupční hnutí získalo v říjnových volbách nejvíce hlasů. Nepodařilo se mu ale sestavit koaliční vládu a z parlamentu se stáhlo.

Demonstranti v budově parlamentu skandovali proti politikům, tančili a fotili se. „Dneska tu žádné zasedání nebude! Žádné zasedání, které by zvolilo premiéra s cizí agendou! Žádné zasedání, které by nevytvořilo vládu starající se o zájmy lidí,“ sdělil jeden z nich.

Thousands of supporters of Shi'ite populist cleric Moqtada al-Sadr stormed Baghdad's fortified government zone and broke into parliament for the second time in a week, leaving at least 125 people injured and escalating a political stand-off https://t.co/aoGPykyD0K pic.twitter.com/R4CMqPKWSw