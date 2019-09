Zlepšení obchodní výměny i rozšíření íránského vlivu. Na irácko-syrské hranici otevřeli přechod

Na irácko-syrské hranici byl v pondělí otevřen přechod Al-Káim, významný pro obchod mezi oběma zeměmi. Po tři roky byl obsazen radikály z Islámského státu, v pondělí jím projely první kamiony, oznámila agentura AFP. Otevření přechodu, jemuž se na syrské straně říká Búkamál, bylo několikrát odloženo. Islámský stát měl místo v rukou v letech 2014 až 2017. V Iráku byla tato skupina poražena koncem roku 2017, v Sýrii následující rok. Bagdád/Damašek 13:53 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrský a irácký voják se vítají po otevření společné hranice | Foto: Hadi Mizban | Zdroj: ČTK / AP

Zprovoznění hraničního přechodu by mělo pomoci zlepšit obchodní výměnu mezi Sýrií a Irákem, ale jak napsala agentura AP, může přispět i k rozšíření íránského vlivu. Milicím, které působí v Iráku a podléhají Íránu, to usnadní přesuny do Sýrie, kde je Írán jedním z hlavních spojenců tamní vlády.

Al-Káim je podle AFP jedinou využitelnou obchodní cestou přes dlouhou hranici, která vede horami a pouští, na niž budou z obou stran dohlížet vlády obou států. Hranici z velké části kontrolují Kurdové. Ostatní přechody Islámský stát zničil, když začal v roce 2014 obsazovat sever Iráku a Sýrie a vyhlásil na území chalífát.

Na irácko-syrské hranici byl v pondělí otevřen přechod Al-Káim, významný pro obchod mezi oběma zeměmi | Foto: Hadi Mizban | Zdroj: ČTK / AP