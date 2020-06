Turecko zesílilo útoky proti kurdským rebelům, iráčtí civilisté prchají ze svých domovů

Obyvatelé vesnice Kašaní, která leží na hranici s Tureckem, naložili své majetky do vozidel a pastýři začali z místa odvádět i hospodářská zvířata. Učinili tak v reakci na turecké bombardování namířené proti bojovníkům Strany kurdských pracujících (PKK), kteří podle Ankary mají základny a výcvikové tábory i v severním Iráku.

Turecko podniklo pozemní ofenzivu proti Kurdům v Iráku. Použilo i vrtulníky, dělostřelectvo a drony Číst článek

Turecko v pohraničním regionu zahájilo pozemní a vzdušnou operaci minulý týden. Lidé, kteří z Kašaní prchali, uvedli, že mají strach z náletů a z toho, že by jim do domu vnikli turečtí vojáci.

„Bojíme se kvůli Turkům. Nechceme, aby naše děti byly zabity, takže musíme odejít, ale nemáme kam,“ řekla jedna z prchajících žen. „Nic nezbylo a naše vláda nic neudělala,“ doplnila žena, která si nepřála být jmenována kvůli obavám o svou bezpečnost. V Kašaní podle starosty nedalekého města žije asi 15 rodin a většina se stará o hospodářskou půdu a dobytek.

Turecká armáda v neděli oznámila, že v turecké nemocnici zemřel její voják, který byl v bojích zraněn. V nynější operaci tak zemřeli dva turečtí vojáci; na irácké straně podle informací AP přišlo o život nejméně sedm civilistů.

Dlouhodobé napětí

Turecko pravidelně podniká letecké a pozemní útoky proti PKK v severním Iráku. Podle Ankary irácká vláda ani regionální irácká kurdská vláda nepřijaly opatření k boji proti této skupině.

Bagdád si kvůli situaci na severu minulý týden dvakrát předvolal tureckého velvyslance a diplomat vždy sdělil, že Ankara bude v „protiteroristické“ operaci pokračovat tak dlouho, dokud Bagdád nepřinutí PKK odejít z iráckého území.

Turecko i některé další státy řadí PKK k teroristickým organizacím. V Turecku je zakázaná a od roku 1984 bojuje za autonomii tureckého Kurdistánu a práva tureckých Kurdů. V tomto boji přišlo o život na 45 000 lidí. AFP také píše, že PKK je nepohodlná rovněž irácké vládě a představuje konkurenci irácké kurdské správě. Ta mnoho let marně usiluje o to, aby bojovníci PKK nepoužívali irácké území, a z toho důvodu také toleruje fakt, že turecká armáda udržuje v iráckém Kurdistánu po mnoho let asi desítku svých postů.