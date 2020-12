Chameneí se po čase objevil na veřejnosti. Kritizoval Spojené státy, Trumpa označil za ‚teroristu a vraha‘

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí se po několika týdnech objevil na veřejnosti. Při té příležitosti vyjádřil přesvědčení, že se Spojené státy budou k Íránu chovat nepřátelsky i po lednové inauguraci nového prezidenta Joea Bidena. Uvedla to agentura Reuters. Od začátku prosince se na sociálních sítích spekulovalo, že se zdravotní stav 81letého Chameneího zhoršuje. Chameneí je duchovním vůdcem Íránu od roku 1989. Teherán 21:15 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší íránský duchovní ajatolláh Alí Chameneí | Zdroj: Reuters

Duchovní vůdce se ve středu zúčastnil setkání s organizátory pietní akce u příležitosti prvního výročí atentátu na velitele zahraničích oddílů íránských revolučních gard Kásema Solejmáního. Toho americká armáda v lednu v Bagdádu zabila s pomocí bezpilotního letounu.

„Mým pevným doporučením je nedůvěřovat nepříteli,“ uvedl Chameneí v projevu, který odvysílala íránská státní televize. Doplnil, že americké nepřátelství vůči Íránu nepramení jen z vlády prezidenta Donalda Trumpa. Administrativa jeho předchůdce Baracka Obamy „také dělala íránskému národu špatné věci“. Biden byl Obamův viceprezident.

Trump v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a šesti světovými mocnostmi z roku 2015 a zavedl vůči islámské republice nové sankce, které mají tvrdý dopad na její ekonomiku. Nástup Joea Bidena přináší šanci, že se Spojené státy k dohodě opět připojí.

Zrušení sankcí

Někteří íránští konzervativci, kteří mají blízko k Chameneímu, zpochybnili názor prezidenta Hasana Rúháního, podle něhož by obnovení dohody mohlo vést ke zrušení sankcí. Chameneí však uvedl, že nemá v plánu blokovat snahy íránské vlády zajistit zrušení sankcí.

„Pokud by bylo možné sankce zrušit, neměli bychom to zdržovat ani hodinu... Pokud lze zrušení sankcí docílit správným, moudrým... důstojným způsobem, musí to být učiněno,“ řekl duchovní vůdce vládním činitelům.

Rúhání neskrýval radost z toho, že Trump v lednu úřad opustí. Řekl, že Trump ze všech amerických prezidentů nejvíce porušoval zákony a označil ho za teroristu a vraha, který blokuje přístup Íránu k vakcíně proti covidu-19. „Nepřekypujeme nadšením z nástupu Bidena, ale jsme rádi, že Trump končí, že ten terorista a vrah, který nemá slitování, ani pokud jde o koronavirové vakcíny, bude pryč,“ uvedl Rúhání.

Washington ve středu oznámil, že uvalí sankce na společnosti sídlící v Číně a ve Spojených arabských emirátech, které podle něj podporují obchod s íránskou ropou.

Teherán tvrdí, že americké sankce Íránu komplikují nákup léků i koronavirové vakcíny ze zahraničí. Země je koronavirem nejvíce zasaženým státem v regionu. Washington naopak uvádí, že sankce, které cílí i na íránský ropný a finanční sektor, se na léky a humanitární zboží nevztahují. Přesto však sankce odradily některé zahraniční banky od zpracovávání íránských transakcí tohoto druhu.