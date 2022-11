Írán podle médií přesune výrobu svých dronů do Ruska. Země se na tom dohodly už na začátku měsíce

Írán se s Moskvou dohodl na výrobě bezpilotních prostředků na ruském území. Začít by mohla do několika měsíců, píše deník The Washington Post s odkazem na zdroje z tajných služeb. Rusko podle západních rozvědek nasadilo na Ukrajině už zhruba 400 bezpilotních prostředků íránské výroby.

