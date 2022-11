Írán přiznal, že dodal Rusku malé množství dronů. ‚Sestřelíme nejméně 10 denně,‘ nesouhlasí Zelenskyj

Írán v sobotu poprvé potvrdil, že Moskvě dodal drony, upozornila agentura Reuters. Íránský ministr zahraničních věcí Hosejn Amírabdolláhján sdělil, že Teherán poskytl Moskvě „malé množství“ bezpilotních letounů několik měsíců před tím, než na Ukrajině v únoru Rusové zahájili plnohodnotnou invazi. Ukrajinský prezident označil tvrzení o omezeném počtu dronů za lživé. Teherán/Moskva 19:44 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské drony při srpnovém vojenském cvičení | Zdroj: Reuters

Rusko v posledních týdnech používá drony íránské výroby zejména k útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina tento týden uvedla, že se rovněž obává útoků balistických střel, které se Rusko snaží od Íránu získat.

„K tomu povyku vyvolanému některými západními zeměmi, že Írán poskytl Rusku střely a drony, aby mu pomohl s válkou na Ukrajině – ta část se střelami je zcela nepravdivá,“ citovala podle Reuters íránského ministra státní tisková agentura IRNA.

„Ta část s drony pravdivá je. Poskytli jsme Rusku malé množství bezpilotních letounů měsíce před začátkem ukrajinské války,“ připustil íránský ministr.

Ukrajina nesouhlasí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ale prohlásil, že Írán lže, když tvrdí, že Rusku poslal jen omezený počet dronů. Kyjevské síly podle něj sestřelují nejméně deset takových dronů denně. Jenom v pátek jich podle prezidenta sestřelily 11.

„Pokud bude Írán pokračovat ve lhaní o tom, co je očividné, znamená to, že svět bude ještě více usilovat o vyšetřování teroristické spolupráce mezi režimy Ruska a Íránu a toho, co Rusko za takovou spolupráci platí,“ řekl Zelenskyj.

Také zvláštní americký zmocněnec pro Írán Robert Malley v sobotu na twitteru uvedl, že není pravda, že Írán dodal jen několik dronů. „Jenom letos v létě jich převezli desítky a mají na okupované Ukrajině vojáky, kteří Rusům pomáhají je používat,“ tvrdí Malley.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes prostřednictvím svého mluvčího Olega Nikolenka varovalo Teherán, že důsledky jeho účasti na ruských zločinech budou výrazně převyšovat výhody plynoucí z podpory ze strany Moskvy.

Ukrajina v posledních týdnech hlásila intenzivní útoky dronů Šáhed-136 íránské výroby na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Ruské síly pomocí dronů míří především na elektrárny a přehrady.

V polovině října zasáhl podle ukrajinských představitelů íránský bezpilotní letoun také obytný dům v Kyjevě. V jeho troskách zemřeli čtyři lidé, uvedl tehdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Balistické rakety

Rusko popírá použití íránských dronů, které jsou označovány za sebevražedné nebo kamikadze, protože po zásahu cíle vybuchnou.

Začátkem tohoto týdne stanice CNN napsala, že Írán se podle jejích informací chystá Rusku poslat 1000 dalších kusů zbraní, mezi nimiž budou kromě útočných dronů také balistické rakety krátkého doletu země-země.

Chystanou dodávku těchto střel a dalších dronů potvrdili agentuře Reuters dva nejmenovaní vysoce postavení íránští činitelé a dva íránští diplomaté.

Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat řekl, že Ukrajina se íránským balistickým střelám bude bránit jen stěží. „Teoreticky je možné je sestřelit, ale fakticky to bude velmi těžké pomocí těch prostředků, které máme v arzenálu,“ uvedl podle serveru Ukrajinska pravda.

Analytici z Institutu pro studium války se domnívají, že závislost Moskvy na íránských zbraních se bude patrně prohlubovat, protože Rusko v bojích na Ukrajině vyčerpalo vlastní zásoby řízených střel a dronů.

Prezident Zelenskyj minulý týden varoval, že se Rusko výměnou za dodávku zbraní chystá Teherán podpořit v rozvoji jeho jaderného programu.

Další íránské technologie

Írán v sobotu úspěšně vyzkoušel novou třístupňovou raketu Ghaím-100, která je určena k vynesení satelitů na oběžnou dráhu, informovala podle zahraničních agentur íránská státní média. Záběry startu rakety, který provedly íránské revoluční gardy, íránská televize bezprostředně po oznámení neodvysílala, podotkla agentura AP.

Írán tvrdí, že satelity používá k civilním účelům včetně vědeckého výzkumu. Na Západě ale panuje ohledně tohoto tvrzení skepse, poněvadž technologie, která slouží k vynášení satelitů do vesmíru, může být použita k vývoji střel dlouhého doletu, poznamenala AP.

„Zkušební let rakety, která je poháněná tuhým palivem a která může nést satelity, byl úspěšný,“ sdělila íránská tisková agentura IRNA. Raketa by měla být schopná dopravit na oběžnou dráhu satelit o váze 80 kilogramů.

Írán se podle AP snaží demonstrovat své vesmírné schopnosti v době, kdy v zemi zuří protivládní protesty. Íránci v ulicích protestují od září, kdy v policejní vazbě zemřela Mahsá Amíníová, zatčená kvůli špatně nasazenému hidžábu.

Jedná se o šátek, kterým si má žena v muslimské společnosti zakrývat vlasy, krk a poprsí a který musí ženy v Íránu nosit na veřejnosti od islámské revoluce z roku 1979. Při zásazích proti demonstrantům v Íránu zemřelo podle lidsko-právních organizací asi 300 lidí.