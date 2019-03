Írán poslal do vězení veterána amerického námořnictva. Urazil duchovního vůdce

Veterán amerického námořnictva Michael White zadržovaný v Íránu byl odsouzen k deseti letům vězení za urážku íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího a za umístění soukromé fotografie na sociální síť. Uvedl to podle listu The New York Times právník Whiteovy rodiny.

