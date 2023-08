V řadách íránské mravností policie jsou i ženy. Za nenošení hidžábu hrozí roky vězení, říká novinářka

Do ulic íránských měst se vrátila mravnostní policie, která má zejména kontrolovat, zda si ženy předepsaným způsobem zahalují vlasy. Už téměř rok přitom pokračují protesty proti povinnému hidžábu, který je symbolem vládnoucí moci. Mohutné demonstrace vypukly po smrti 22leté Mahsy Amíníové, která loni v září zemřela v policejní cele. Interview Plus Praha 19:18 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V ulicích Teheránu, v obchodních domech apod. bylo dříve možné vidět mladší ženy bez hidžábu a takových bylo opravdu hodně. Já jsem to viděla na každém kroku, samozřejmě ale záleželo, kde se člověk pohyboval. Tohle se ale v posledních týdnech s příchodem mravnostní policie změnilo a už je to spíše ojedinělé,“ říká redaktorka Deníku Referendum Fatima Rahimi.

Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba

Mravnostní policie se často také skládá i z řad žen. Podle Rahimi práce mravnostní policie, která potká ženu bez hidžábu, tedy šátku pokrývajícím vlasy, spočívá prvně v nějaké domluvě.

„Viděla jsem dívku, která vytáhla z kabelky úplně průhlednou látku, dala si ji na hlavu a šla dál. Ale jsou i případy, kdy dochází k rozepři a pak ty ženy končí ve vězení, a to někdy i na dlouhá léta.“

Hidžáb jako forma sebevyjádření

Protesty, které nastaly po smrti Amíníové, ale jako by vláda úplně přehlížela a tvářila se, že se nic neděje. To Rahimi ovšem vůbec nepřekvapuje, na co se ale naopak zaměřila, jsou íránská média, ve kterých se vede debata, proč mladší ženy nechtějí nosit hidžáb.

„V jedné glose íránských novin její autor psal, že to je tím, že ve společnosti chybí štěstí a spokojenost. Tedy že ženy odmítající hidžáb to využívají k sebevyjádření svých postojů a tím k projevům vlastní nespokojenosti,“ popisuje.

V ulicích Íránu je nenošení hidžábu, ačkoliv se tomu i tak v několika málo případech děje, skutečně nebezpečné, protože člověk neví, koho zrovna potká. Podle slov Rahimi nemusí jít ani o mravnostní policii, jelikož na dodržování nošení tohoto oděvu dohlížejí i někteří občané.

„Já jsem byla například v autobuse a spadl mi šátek. Ihned jsem od nějaké ženy slyšela, že jsem v Mašhadu, což je velmi důležité město pro šíitský islám, kde nejde, abych tam byla bez hidžábu,“ uvádí Rahimi s tím, že skutečně v Íránu existují lidé, kteří vyžadují takovýto způsob dodržování pravidel.

„Také je ale důležité říct, že mravnostní policie přichází krátce po začátku Muharramu, což je šíitský náboženský svátek, který trvá měsíc. Další měsíc pak následuje další svátek, a to Safar. Dva měsíce je tedy smuteční svátek. A v tyto dny i lidé, kteří tolik nelpí na dodržování pravidel, jsou mnohem více nábožensky aktivní. Nebarví si například vlasy, nekonají se svatby, nedělají se žádné velké party a podobně,“ říká.

Podle průzkumů je proti povinnému nošení hidžábu okolo 60 procent Íránců, a jak říká Rahimi, další protesty mohou přijít znovu na výročí smrti Mahsy Amíníové, což bude v polovině září.

„Problémem je, že protesty, které v Íránu probíhaly, neměly žádného člověka, který by je vedl. To znamená, že se v podstatě rozpustily samy, protože se ti lidé přestali scházet,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Interview Plus, audiozáznam najdete nahoře ve článku.