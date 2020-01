Posilovna, bazén i autobusové linky. Základně USA, kterou zasáhl Írán, říkali vojáci ‚tábor Koláček‘

احدى صواريخ قصف ايران البالستية التي سقطت في قرية حيطان في هيت ٤٠ كم عن قاعدة عين الاسد

.

One of the ballistic missiles of Iran that landed in the village of Hitan in Heet, 40 km from the Ein Al-Assad Airbase#insm_iq#Iran #Iraq #USvsIran #IranUsa pic.twitter.com/8MFI8xMUnB