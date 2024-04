ONLINE: Írán vyslal desítky dronů na Izrael. Premiér Netanjahu slíbil, že útok nenechá bez odezvy

Íránské revoluční gardy oznámily, že zahájily útok na Izrael. Ve vzduchu jsou desítky dronů, vystartovaly i střely s plochou dráhou letu. Do Izraele by měly doletět asi za dvě hodiny. Izrael uzavřel svůj letecký prostor a začal rušit signál GPS v celé zemi. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety. Sledujeme online Tel Aviv 22:14 13. 4. 2024 (Aktualizováno: 23:09 13. 4. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Írán vyslal na Izrael bezpilotní letouny poté, co sliboval odvetu za útok na íránský konzulát v Damašku. (ilustrační foto) | Foto: Iránská armáda /WANA (West Asia News Agency) | Zdroj: Reuters

V pohotovosti je i jordánská armáda, která je podle zdrojů agentury Reuters připravená sestřelit jakékoliv iránské drony a rakety nad svým územím.

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

Teherán reaguje na útok na svůj konzulát v Damašku, který zabil několik představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Text pokračuje pod online reportáží.

Židovský stát se v posledních dnech na možnost přímého íránského útoku připravoval, dnes jeho armáda oznámila, že je v plné pohotovosti.

Spíše než útok na Írán, jen odražení případného napadení Izraele, komentuje Slezák výpomoc USA Číst článek

Po startu íránských dronů uvedla, že izraelská protivzdušná obrana situaci monitoruje a je připravena letouny zneškodnit a že v ohrožených oblastech by se případně rozezněly sirény.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin.

„Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře,“ uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. „Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho,“ citoval z jeho videa zpravodajský web The Times of Israel.