Útok Izraele na Írán mohl být vykalkulovaný. Paradoxně může situaci uklidnit, říká expert Tureček

Podle amerických médií v pátek brzy ráno přišla izraelská odpověď na víkendový útok Íránu. Tamní média informují jen o několika malých dronech, které se protivzdušné obraně povedlo sestřelit. „Zatím vidíme takové opatrné reakce, které říkají, že izraelský útok žádné škody na íránském území nenapáchal,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Břetislav Tureček. Rozhovor Praha 9:23 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Břetislav Tureček | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Žádná strana zatím útok nepotvrdila. Pokud se ale ukáže, že za ním stojí Izrael, šlo by zřejmě o nějakou omezenou odvetu za ty desítky stovky střel a dronů z minulého víkendu. Proč to mlžení, když už předtím izraelský premiér Netanjahu jasně řekl, že odpověď určitě přijde?

Izrael k tomu má určité právní důvody. Kdyby to přiznal veřejně, tak by mohla přijít nějaká otevřená odveta. Izrael má dlouhodobě politiku takové ambivalence, kdy něco ani nevyvrací, ale ani nepotvrzuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s expertem na Blízký východ z Metropolitní univerzity v Praze Břetislavem Turečkem

Podobně to bylo i prvního dubna, kdy Izraelci vybombardovali jednu budovu v areálu íránské diplomatické mise v Damašku. V Sýrii zabili několik velitelů revolučních gard.

Na to potom o minulém víkendu odpovídali Íránci tím masivním dronovým a raketovým útokem na Izrael, aniž by předtím Izrael oficiálně přiznal, že to byl on, kdo v Damašku zaútočil.

Jak teď Írán asi zareaguje?

Zatím vidíme takové opatrné reakce, které říkají, že izraelský útok žádné škody na íránském území nenapáchal. Myslím si, že na jedné straně může být snaha Teheránu bagatelizovat případné škody, pokud k nim opravdu došlo.

Izrael podle médií zaútočil na Írán malými drony. Zasáhl leteckou základnu u města Isfahán Číst článek

Anebo skutečně ten izraelský noční útok byl také omezený, zkrátka aby nevyprovokoval Írán k další, ještě rozsáhlejší odvetě, než jsme viděli minulý víkend.

To znamená, že je to vzkaz z Jeruzaléma, z Tel Avivu do Íránu: I my jsme schopni zasáhnout vaše území. Tím to všechno může skončit.

Jak ten útok ovlivní už tak vyostřenou situaci na Blízkém východě?

Paradoxně ji může uklidnit. Může to být poslední tečka za eskalací, kterou jsme viděli od počátku dubna.

Může to být něco, co bylo vykalkulované a hraje v tom roli i včerejší velmi zajímavá zpráva, že Izrael slíbil Američanům, že odpověď vůči Íránu bude omezená bez velkých škod, což by zatím odpovídalo.

Za to Američané mají dát Izraelcům zelenou k rozsáhlé vojenské operaci na jihu Pásma Gazy v Rafáhu, od které ho zatím dlouhé týdny odrazovali.