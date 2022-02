Den po jednání o jaderné dohodě Írán představil novou balistickou střelu. Může doletět až do Izraele

Írán bude pokračovat v rozvoji svého balistického programu, co do kvantity i kvality, prohlásil ve středu náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí, jehož citovala agentura Reuters. Ta krátce před tím s odvoláním na íránskou televizi uvedla, že Írán informoval o nové balistické střele s doletem až 1450 kilometrů. Zprávy přicházejí den poté, co ve Vídni začaly další nepřímé rozhovory o zachování mezinárodní jaderné dohody.

Teherán 23:11 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít