‚Západ musí prokázat pružnost.‘ Írán je ochoten uvažovat o přímých rozhovorech s USA

Írán je ochoten uvažovat o přímých rozhovorech o svém jaderném programu se Spojenými státy, pokud by Washington odblokoval íránský majetek v zahraničí. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v sobotu uvedl íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján. Írán je podle jeho slov také připravený k výměně vězňů s Washingtonem. Mnichov 19:04 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján (foto z října 2021) | Foto: Kirill Kudryavtsev | Zdroj: Reuters

Írán v roce 2015 uzavřel se Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Británií, Francií a Německem dohodu, jejíž součástí bylo zmírnění protiíránských sankcí výměnou za zpomalení íránského jaderného programu.

Nyní již bývalý americký prezident Donald Trump ale v roce 2018 od dohody jednostranně odstoupil a sankce proti Íránu obnovil, ujednání následně přestal dodržovat také Teherán.

O oživení dohody se od loňského dubna jedná ve Vídni. Íránští zástupci jednají s americkými nepřímo.

Vstřícné gesto USA

Amírabdolláhján v sobotu uvedl, že Spojené státy mají o přímé rozhovory zájem, ale Teherán je ochoten o nich uvažovat, pokud Washington učiní vstřícné gesto, například rozmrazení zablokovaného íránského majetku. Řekl také, že Teherán je ihned připraven k výměně vězňů s USA.

Nepřímé rozhovory mezi Teheránem a Washingtonem „mohou uspět v nejbližší době“, pokud USA učiní nezbytná politická rozhodnutí. „Chci zde zdůraznit, že my jsme připraveni dospět k dobré dohodě co nejdříve,“ řekl šéf íránské diplomacie.

Den po jednání o jaderné dohodě Írán představil novou balistickou střelu. Může doletět až do Izraele Číst článek

„Nikdy jsme nebyli dohodě blíž. Západ musí prokázat pružnost, zatím to neudělal,“ sdělil Amírabdolláhján. Pokud vídeňské rozhovory nebudou úspěšné, bude to podle něj vina Západu.

Podle dřívějších informací agentury Reuters návrh nového jaderného ujednání obsahuje kroky, které mají vést k uvolnění sankcí. Jako první má Írán zastavit obohacování uranu na více než pět procent. Původní dohoda mu umožňovala obohacovat do 3,67 procenta, Írán nyní obohacuje na 60 procent.

Následovat má uvolnění sedmi miliard dolarů (150 miliard korun), které pocházejí z prodeje íránské ropy, ale které musela Korea kvůli americkým sankcím zmrazit ve svých bankách. Další krok předpokládá propuštění západních vězňů v Íránu. Až po splnění a potvrzení těchto bodů má přijít na řadu hlavní fáze uvolnění sankcí. Na konci procesu pak je opětovné plnění původní dohody v plném rozsahu.

O jaderném vyjednávání v sobotu v Mnichově hovořil německý kancléř Olaf Scholz, který je přesvědčen, že dohoda s Teheránem je možná.

„Máme šanci dohodnout se a zrušit sankce. Pokud se nám to brzy nepovede, mohla by jednání ztroskotat,“ uvedl. Západní diplomaté nyní hovoří o tom, že současná nepřímá jednání ve Vídni dospěla do rozhodující fáze.