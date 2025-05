Írán je připraven podepsat jadernou dohodu s USA. Za to žádá zrušení sankcí

Lukeš: Putin nepřijme kompromis. Buď vyhraje, nebo prohraje vše, možná včetně své fyzické existence

„Putin dělá to, co dělá, a představa, že by přijal kompromis, je nesmyslná. Bojím se, že bude ochoten jít blíž na hranu než všichni ostatní,“ říká v pořadu Osobnost Plus Igor Lukeš.