Letadlo u Teheránu mohlo být sestřeleno, domnívají se ukrajinští experti. Chtějí hledat úlomky rakety

Američtí a ukrajinští představitelé začínají naznačovat, že civilní letadlo, které se ve středu ráno zřítilo u Teheránu a na jehož palubě zahynulo všech 176 osob, bylo sestřeleno. Údajně ho měla omylem zasáhnout raketa íránské protivzdušné obrany, konkrétně raketa ruského typu. Na místě dopadu ukrajinského civilního letounu chtějí ukrajinští experti hledat případné úlomky ruské protiletadlové rakety Tor. Teherán/Kyjev/Washington 18:38 9. ledna 2020

Úmysl nalézt úlomky rakety popsal ve čtvrtek tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Podle něj je to jedna z hlavních verzí příčin katastrofy, spolu se srážkou s bezpilotním letounem či poruchou motoru nebo teroristickým útokem.

Americký časopis Newsweek napsal, že letadlo zasáhla raketa protivzdušné obrany, a odvolal se na zástupce Pentagonu a americké tajné služby.

Ukrajina v noci na čtvrtek vyslala do Íránu skupinu 45 specialistů, kteří se mají podílet na vyšetřování neštěstí. Mezi nimi jsou podle Danilova i experti, kteří vyšetřovali katastrofu letu MH17 s 298 oběťmi.

Zkušenost s letem MH17

Malajsijský boeing na této lince v červenci 2014 na východě Ukrajiny sestřelila protiletadlová raketa; podle závěrů mezinárodních vyšetřovatelů to byla ruská raketa Buk, dodaná proruským separatistům. Moskva toto obvinění popírá.

„Posuzují se různé verze pádu letadla (u Teheránu). Mezi hlavní patří sestřelení letounu protiletadlovou raketou, včetně typu Tor. Informace o nalezení úlomků ruské rakety poblíž místa katastrofy se už objevily na internetu,“ uvedl Danilov, jehož citoval server Censor.net.

Za další možnost označil srážku letadla s bezpilotním letounem, zničení a výbuch motoru kvůli technické závadě a explozi uvnitř letounu v důsledku teroristického činu.

„Naše komise v tuto chvíli domlouvá s íránskými úřady výjezd na místo katastrofy a hodlá hledat úlomky ruské protiletadlové rakety Tor podle údajů, které byly zveřejněny na internetu. Využijeme veškeré zkušenosti z vyšetřování útoku na boeing z letu MH17,“ dodal Danilov.

Podle Newsweeku stroj zasáhla raketa Tor-M1 ruské výroby. Dva zdroje z Pentagonu se domnívají, že šlo o nešťastnou náhodu. Předpokládá se, že v době, kdy letadlo spadlo, tedy po íránském raketovém útoku na základny v Iráku, byl aktivován íránský protivzdušný systém.

Trump má podezření

Americký prezident Donald Trump podle CNN předpokládá, že pád letadla nemusela zavinit mechanická porucha. „Někdo na druhé straně údajně mohl někdo udělat chybu,“ uvedl, ale dodal, že se jedná o jeho vlastní podezření. S USA to každopádně podle Trumpa nemá co do činění.

Raketu Tor (v kódu NATO Gauntlet) vyvinul Sovětský svaz v 80. letech a v současnosti existují i její modernizované verze. Rusko podle dostupných údajů vyvezlo do Íránu nejméně 29 bojových kompletů tohoto typu.

Podle íránského úřadu pro letectví ukrajinský stroj ve středu havaroval pravděpodobně kvůli technickým problémům. Agentura DPA ale upozornila, že není jasné, jak úřady tak brzy dospěly k takovému závěru. Agentura Reuters s odvoláním na odborníky západních tajných služeb ve středu napsala, že letoun postihla technická závada. Existují prý důkazy, že jeden z motorů letadla se přehřál.