V íránském Tabrízu ztroskotalo armádní letadlo. Zemřeli dva vojáci a jeden místní

Letoun spadl do obytné čtvrti ve městě Tabríz na severozápadě země. Podle místních médií narazil do zdi školy. Kromě posádky přitom zemřel jeden kolemjdoucí.

Příčina nehody, ani další podrobnosti zatím nejsou známy.

Updates on #Iran warplane crash:

Cause: Technical defect

Type: 2-seat F-5 trainer fighter

No. of Casualties: 3 including two crewmen & a civilian

Crash site: Tabriz, near international airport



Pilot sacrificed life & refused to eject to control the damage, said an official. pic.twitter.com/nlCEexEXRi