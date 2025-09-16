Tři roky od protestů. Ženy ve velkoměstech řeší hidžáb méně, vliv mravnostní policie se snížil, říká Íránec
V úterý uplynuly přesně tři roky od smrti Mahsy Amíníové, již íránské úřady zadržely kvůli nedostatečně zahaleným vlasům, a mladá žena pak v důsledku policejního násilí zemřela. Následnou bouřlivou vlnu protestů se režimu podařilo zastavit, dnes ale podle Mahmúda Amiry-Moghaddama z organizace Iran Human Rights opět čelí obrovské krizi. „Ví, že až k protestům dojde opět po celé zemi, nejspíše je nebude schopen potlačit,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz.
16. září uplynou od smrti Mahsy Amíníové a následného vypuknutí protestů tři roky. Jakým způsobem a jak moc viditelně si podle vás lidé v Íránu výročí připomenou?
Nějaké vzpomínkové akce se určitě konat budou, nejsem si ale jistý, zdali půjde o otevřené protesty. K těm nicméně může dojít kdykoli, neboť situace je velmi napjatá a zhoršuje se.
Mahmúd Amiry-Moghaddam
Narodil se v roce 1971 ve městě Kermán na jihu Íránu. Po islámské revoluci se sourozenci odešel do Norska, na univerzitě v Oslu posléze vystudoval medicínu se zaměřením na neurologii.
Získal řadu ocenění nejen v daném oboru, ale i za boj proti porušování lidských práv ve své rodné zemi, čemuž se věnuje v rámci jím spoluzaložené neziskové organizace Iran Human Rights.
Úřady nejsou schopné řešit každodenní problémy běžných lidí, včetně nedostatku vody či elektřiny. Vedení země navíc během dvanáctidenní války (s Izraelem) prokázalo, že je ani není schopné ochránit. Čelí tedy mnohem větší krizi než kdykoli dříve.
Na stránkách organizace Iran Human Rights upozorňujete na krizovou situaci v počtu poprav, jen v srpnu jich měl režim vykonat nejméně 142, což je o téměř čtyřicet více než loni za stejné období. Parlament také po zmíněné červnové válce schválil zákon zpřísňující tresty za „spolupráci s Izraelem, Spojenými státy a dalšími nepřátelskými skupinami“, lidskoprávní organizace následně varovaly před rizikem masových poprav nepohodlných lidí. I proto může srpnové číslo být letos vyšší?
Již od počátku protestů pod heslem Žena, život, svoboda čísla popravených stoupají, neboť jsou pro režim v podstatě jediným nástrojem, jak si udržet moc.
Jen za rok 2023 došlo k více než 834 popravám, což je oproti předcházejícím rokům podstatně vyšší číslo. Loni počet narostl na 971 obětí a jen za letošní rok jsme už na 864 popravách a než náš rozhovor vyjde, pravděpodobně přibudou další.
Poprav úřady využívají k vytváření strachu, aby předešly dalším protestům. Vědí totiž, že až k nim dojde opět po celé zemi, nejspíše je nebudou schopny potlačit, protože lidé již mají zkušenosti z hnutí Žena, život, svoboda. Jsou lépe zorganizovaní a režim je zároveň mnohem slabší. Proto, za použití trestu smrti jako hlavního nástroje, činí vše možné, aby demonstracím zamezil.
Různé režimy mají běžně nástrojů několik a jedním, pravděpodobně tím nejúčinnějším z nich je budoucnost daného systému. Ten íránský ale nemá co nabídnout, a proto mezi lidmi vyvolává popravami strach a pocit bezmoci.
PROTESTY PO SMRTI MAHSY AMÍNÍOVÉ
- Dvaadvacetiletá Mahsá Amíníová zemřela 16. září 2022, tři dny poté, co ji kvůli nedostatečně zahaleným vlasům zadržela mravnostní policie a žena, původem z kurdské menšiny, v důsledku policejní brutality upadla do kómatu. Úřady násilné chování popřely a podle oficiálního vyjádření za její smrt mohly zdravotní komplikace.
- Její úmrtí pobouřilo íránskou společnost a vyvolalo dlouhotrvající protesty proti autoritativnímu vedení země doprovázené heslem Žena, život, svoboda. Šlo o jednu z nejmasivnějších vln demonstrací od islámské revoluce v roce 1979, jíž už nicméně předcházely intenzivní protesty z let 2017 až 2019.
- Režimu se nepokoje, během nichž o život přišly stovky lidí, po několika měsících podařilo potlačit a kvůli udržení moci představitelé přikročili k rozsáhlým represivním opatřením, od zpřísňování pravidel a zákonů po - podle údajů lidskoprávních organizací - stále narůstající počty trestů smrti. Ke konci srpna mělo za letošní rok dojít k více než osmi stům vykonaným popravám.
Z toho, co říkáte, ve vás tedy je naděje, že pokud opět dojde k tak rozsáhlým protestům, mohly by vyústit v požadovanou změnu?
Ano. Další vlna by mohla být tou poslední, byť samozřejmě nemůžeme předvídat, co se stane. Protesty požadující změnu režimu jinak začaly v letech 2016, 2017, pokračovaly v roce 2019 a poté o tři roky později se zmíněným hnutím. Vidíme, že se stále zintenzivňují, a jak jsem zmínil, po těch posledních se již režimu nepodařilo obnovit onu bariéru strachu a stejnou kontrolu, jakou měl dříve.
V některých částech velkých íránských měst je třeba ženám jedno, že na ulici vyjdou bez hidžábu. Režim svou nekompetentnost dokazuje v podstatě ve všem a ani jeho hlavní příznivci už nejsou ochotni se za něj postavit.
Méně vlivu mravnostní policie
Kromě protestů pak také vládu v posledních měsících výrazně oslabila daná válka s Izraelem a útoky na jaderná zařízení…
Ano. Oslabily ji nejen vojensky, ale také tím, jak se ukázala její neschopnost, neboť utratit tolik miliard za jaderný program a rakety… Jejím argumentem bylo, že tak činila kvůli ochraně země, Íránce ale ochránit nedokáže. Stačí si vzpomenout, že neměli žádné protiletecké kryty, zatímco vůdci se schovávali. I to je tedy výrazně oslabilo. Obyčejní lidé v Íránu válku nechtějí, neboť vědí, že jsou to obvykle civilisté, kdo za ni platí hlavní cenu.
V Íránu po válce začíná nová vlna represí. Parlament schválil přísnější tresty za ‚spolupráci s Izraelem‘
Číst článek
V Íránu jste se narodil, jako dítě jste ale zemi s rodinou opustil a od té doby žijete v norském Oslu. Jak na vás situace, byť ji – přinejmenším geograficky – sledujete zpovzdálí, osobně dopadá? Jak moc těžké pro vás je pozorovat, co se ve vaší vlasti děje?
Rozhodně je to pro mě osobní záležitost. Vzdálenost navíc až tak velká není, neboť díky organizaci Iran Human Rights býváme denně v kontaktu s lidmi přímo v Íránu, tudíž do jisté míry cítíme, že jsme jim velmi blízko, i když žijeme v bezpečí ve svobodné zemi. Je velmi smutné vidět, jak naši zemi režim den za dnem v podstatě ničí. Dělá cokoli, aby se udržel u moci někde, kde jej většina společnosti nechce.
Doufáme, že jednou vše skončí mírovým způsobem a o život nepřijde tolik lidí. Měli bychom nicméně být připraveni, že vedení je kvůli udržení moci ochotno zajít velmi daleko.
Zmínil jste, že s lidmi v Íránu jste v nepřetržitém kontaktu. Jak vám tamní ženy z hlediska svých práv popisují každodenní život, například zásahy mravnostní policie či nošení hidžábu – s nímž si tedy, jak jste nastínil, minimálně ve velkoměstech některé z nich již tolik hlavu nedělají…?
Pokud jde o mravnostní policii, lidé se jí už tolik neobávají, a to z toho důvodu, že režim má strach, aby jeden špatný krok nevedl k tomu, že se situace vymkne kontrole.
Válku s Izraelem se pak snaží využít jako záminku k ještě intenzivnějšímu omezování lidí. Mezi řádky nových zákonů lze vyčíst, že třeba používání sociálních médií či zasílání informací mimo zemi může znamenat velmi tvrdý postih. Podle mě dnes tedy režim ani nemá sílu či prostředky na to, aby se dodržováním pravidel nošení hidžábu zabýval.
Pokud jde o zakrývání vlasů, ženy se již tedy cítí pod menším tlakem?
Jde-li o velká města, tak ano. Řekl bych, že lidé čekají a doufají v příležitost velkých změn, což je v podstatě to, co zmiňuje většina Íránců. Je to každopádně obtížný úkol, neboť každodenními popravami jim režim připomíná, čeho je schopen.
Čtyři popravy denně
Když jsme spolu mluvili před rokem, dotkli jsme se i tématu, kdy úřady vyhrožují rodinám zabitých žen. To je stále na pořadu dne?
To stále platí a nyní se na dané rodiny zaměřují v mnohem větší míře. V těchto týdnech například udělají vše, co bude v jejich silách, aby překazily jakékoli formy připomínek. Rodiny jsou samozřejmě velmi důležité a právě ty, které své blízké ztratily, budou pod tlakem a výhrůžkami, aby nic nedělaly.
Předpokládám, že stejně jako loni jste i s rodinou Mahsy Amíníové stále v kontaktu, ale nemůžete o tom blíže mluvit?
Přesně tak.
Kdybychom ještě situaci ohledně ženských práv v současném Íránu měli klasifikovat v obecné míře, co vás napadá?
V tom k žádné velké změně nedošlo, tedy až na to, že zmizela ona bariéra strachu a režim se ji snaží znovu vytvořit. Také si všímáme hodně případů občanského odporu.
Íránci jsou rukojmími dvou režimů, kterým nezáleží na civilních obětech, míní režisérka Nafariehová
Číst článek
Režim pak každopádně právě teď bojuje o své přežití. Válka, o níž jsme mluvili, jej oslabila, nicméně také mu přinesla určitou příležitost. Zatímco se totiž mezinárodní společenství soustředí na konflikt s Izraelem a jadernou otázku, íránské úřady toho využívají k ještě většímu omezování lidí.
Vykonávají čtyři popravy denně, to znamená, že v průměru co šest hodin někoho pověsí. A zatím to nevedlo k silné reakci zemí, jež s islámskou republikou udržují diplomatické vztahy, a ta toho využívá – válku se snaží přetavit ve svůj prospěch, neboť všichni vědí, že jejím největším nepřítelem nejsou Spojené státy nebo Izrael, nýbrž vlastní lid.
Pozornost upřenou na daný konflikt tak využívá k potlačení a získání kontroly nad svým skutečným nepřítelem. Doufám tedy, že mezinárodní komunita a zejména státy s diplomatickými vztahy s Íránem zařadí do svých jednacích agend i tamní situaci v oblasti lidských práv, a především to, co nazýváme krizí trestů smrti, neboť současný stav není akceptovatelný.