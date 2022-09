Protesty v Íránu sílí. Zemřelo při nich sedmnáct lidí, vláda blokuje mobilní spojení a internet

Počet obětí protestů v Íránu za posledních šest dní stoupl na nejméně sedmnáct. Demonstrace se mezitím rozšířily do padesáti měst. Íránská vláda se jejich šířením snaží zabránit omezováním sociálních sítí a v některých oblastech i telefonického a internetového spojení. Největší protesty v Íránu za poslední tři roky vyvolala smrt 22leté ženy, která zemřela poté, co ji kvůli nesprávnému nošení šátku zadržela tamní mravnostní policie. Teherán 14:20 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty v Íránu kvůli smrti mladé ženy sílí. Takto to vypadalo ve středu v Teheránu | Foto: WANA | Zdroj: Reuters

Sedmnáct mrtvých udávají oficiální zdroje s tím, že za poslední dva dny zemřeli čtyři lidé. Podle těchto informací je mezi oběťmi nejméně jeden policista.

Úřady také popírají, že by za smrt demonstrantů mohly bezpečnostní složky, čímž naznačují, že do demonstrantů stříleli ozbrojenci mezi nimi. To je ale v rozporu s informacemi ze strany protestujících.

Protesty se v prvních dnech soustředily hlavně v kurdských oblastech na západě země. Teď se ale rozšířily už do nejméně 50 měst po celém Íránu.

Omezení komunikačních sítí

Úřady se tomu ale snaží bránit řadou omezení komunikačních sítí. Podle informací společnosti NetBlock, která z Londýna monitoruje omezení internetu ve světě, Írán během středy omezil sociální síť Instagram, což je jedna z mála běžně povolených sítí v zemi.

Právě tuto síť přitom demonstranti používali k šíření informací o dosavadních protestech – ženy přes něj sdílely videa, na kterých si například stříhaly vlasy nebo pálily hidžáby – tedy šátky, kterými si podle íránských zákonů musejí povinně zahalovat vlasy.

Šíření informací úřady brání i lokálním omezováním datových služeb mobilních sítí a internetového připojení a tím, že v aplikaci WhatsApp jdou lokálně posílat jen textové zprávy. Sdílení fotek a videí je blokované. To platí hlavně v íránském Kurdistánu, dosavadním epicentru protestů. Odtud právě pocházela 22letá Mahsa Aminiová, jejíž smrt protesty spustila.

İranlı gazeteci @GEsfandiari: “Ahlak polisi, kadınlara karşı devletin bir baskı aracıdır. Onlar tarafından taciz edilmeyen İranlı bir kadın bulamazsınız. Amini’in ölümünden sonra oluşan öfkenin sebebi bu olayın herkesin başına gelebilecek olmasıdır.”https://t.co/Ps6G9CoC39 pic.twitter.com/o4w9WLNmw7 — Zeynep Çam (@zeyneppcam) September 22, 2022

Zemřela ve vězení

Aminiová cestovala minulý týden s rodinou z města Sakiz do metropole Teheránu, kde ji kvůli nedostatečnému zahalení vlasů zadržela mravnostní policie. Po třech dnech vězení zemřela.

Podle oficiálních míst to bylo kvůli zdravotním komplikacím, ale podle její rodiny žádné neměla, a naopak po smrti na jejím těle byly známky násilí.

Protesty pak vypukly nejdřív právě v její domovské provincii Kurdistán, kam v posledních dnech vláda povolala mimo jiné milice Basídž, které spadají pod elitní režimní Revoluční gardy.

Podle agentury Reuters jsou ty aktuální protesty největší od roku 2019. Podobné jsou v tom, jak se šíří z jedné části země postupně do desítek měst v celém Íránu.

A podobná je podle Reuters i reakce íránského režimu – omezování sociálních sítí, které demonstranti využívají nejen ke svolávání protestů, ale i k šíření informací o nich.

Zablokování internetu a omezení dalšího spojení právě před třemi lety předcházelo masivnímu nasazení bezpečnostních složek proti demonstrantům a výsledkem bylo víc než 1500 mrtvých.

Mladou ženu si připomínají třeba také lidé v Německu. Srdce ze svíček a květin před katedrálou svatého Petra v Kolíně nad Rýnem | Foto: Ying Tang/NurPhoto | Zdroj: Reuters