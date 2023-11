Hladovka kvůli nedostatečné lékařské péči. Íránská laureátka Nobelovy ceny protestuje ve vězení

Letošní nositelka Nobelovy ceny za mír, vězněná íránská aktivistka Narges Mohammadíová, která bojuje proti útlaku žen v Íránu a za dodržování lidských práv, zahájila ve věznici protestní hladovku. Bojuje tak proti nedostatečné lékařské péči během svého zadržování a proti požadavku, aby ženy v její zemi musely nosit hidžáb, uvedla agentura AFP s odkazem na její rodinu. Teherán 15:18 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Narges Mohammadíová na archivním rodinném snímku. | Foto: rodinný archiv | Zdroj: Reuters

„Narges Mohammadíová informovala svou rodinu, že před několika hodinami zahájila hladovku. Máme obavy o její zdraví,“ uvedli její příbuzní v prohlášení.

Kampaň za osvobození Mohammadíové uvedla, že vězněná žena i její právník už několik týdnů usilují o její převoz do specializované nemocnice, kde by jí byla poskytnuta péče o srdce a plíce. Neupřesnila, jakými potížemi Mohammadíová trpí, popsala však, že u ní bylo provedeno echokardiografické vyšetření srdce.

Íránská státní média bezprostředně nepotvrdila, že Mohammadíová zahájila hladovku.

Jednapadesátiletá Mohammadíová pokračuje v protestních aktivitách navzdory četným zatčením a rokům stráveným za mřížemi.

Zůstala vůdčí osobností celonárodních protestů vedených ženami, které vyvolala loňská smrt 22leté ženy Kurdky Mahsy Amíníové. Ta zemřela loni v září ve vazbě po zatčení mravnostní policií údajně kvůli tomu, že měla příliš volně nasazený hidžáb – šátek, který ženy v Íránu musí od islámské revoluce z roku 1979 nosit na veřejnosti.

Norský Nobelův výbor v říjnu uvedl, že letošní cena, kterou získala Mohammadíová, je také vyznamenáním statisíců lidí, kteří v předešlém roce demonstrovali proti íránskému teokratickému režimu, jenž diskriminuje a utiskuje ženy. Zároveň vyzval k jejímu propuštění. K výzvě se připojila řada západních politiků.

„Íránský režim ji třináctkrát zatkl, pětkrát ji shledal vinnou a odsoudil ji k celkem 31 letům vězení a 154 ranám bičem. Narges Mohammadíová je stále ve vězení,“ uvedl výbor při oznámení laureátky.

Mohammadíová v říjnovém prohlášení zveřejněném listem The New York Times slíbila, že zůstane v Íránu a bude pokračovat ve svém aktivismu, i kdyby to mělo znamenat, že zbytek života stráví ve vězení.