‚Hlasovat je náboženskou povinností.‘ V Íránu začaly parlamentní volby, opozice vyzývá k jejich bojkotu

V Íránu začaly parlamentní volby. Hlasovat v nich může 58 milionů Íránců, podle odhadů by ale účast nakonec mohla být jen padesátiprocentní. Mezi prvními svůj hlas do urny vhodil duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, informovala v pátek agentura AFP. Voliče vyzval, aby do volebních místností dorazili brzy.

