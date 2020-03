Írán propustil zadržovaného francouzského badatele Marchala, jeho partnerka zůstává uvězněná nadále

Íránské úřady propustily z vězení francouzského badatele Rolanda Marchala, který by Teheránem zadržen v červnu loňského roku. Do vlasti by se měl vrátit kolem sobotního poledne. Podle agentury AFP to oznámila kancelář francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který zároveň vyzval íránské úřady, aby propustily i další vězněnou Francouzku, antropoložku Faribu Adelkhahovou, která je Marchalovou životní partnerkou. Írán 11:43 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský badatel Roland Marchal byl v íránském vězení od června roku 2019. (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Adelkhahovou, která má kromě francouzského i íránské občanství, zadržely úřady rovněž loni v červnu. Do Íránu jezdila pravidelně a zjišťovala v rámci své práce situaci v tamní porevoluční společnosti. Původně čelila obvinění ze špionáže, ale to úřady později stáhly. Marchal byl zatčen poté, co šel svou partnerku navštívit do věznice.

Teherán se podle íránské agentury IRIB dohodl s Paříží, že Marchala vymění za íránského inženýra Džalála Rúholláhnežáda, jehož Francie zadržela na základě amerického zatykače kvůli údajnému porušení sankcí uvalených Washingtonem na Teherán.

Vzájemné zadržování svých občanů podle agentury Reuters komplikovalo vztahy mezi Francií a Íránem v čase, kdy se Macron snažil snížit napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Ty jsou mimořádně vypjaté od roku 2018, kdy americký prezident Donald Trump odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a šesti státy z roku 2015 a zavedl proti islámské republice sankce, jež mají tvrdý dopad na její ekonomiku.

Íránské revoluční gardy v posledních letech zatkly desítky lidí s dvojím občanstvím kvůli obviněním ze špionáže.