Írán je jako mohutný strom, nikdo se nesmí opovážit myslet na jeho vyvrácení, varuje Chameneí

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek řekl, že nikdo nesmí ani pomyslet na to, že by mohl rozvrátit Íránskou islámskou republiku. Oznámila to agentura Reuters. V zemi se konají měsíc protesty, které začaly kvůli úmrtí mladé Íránky v policejní vazbě a postupně přerostly v demonstrace proti íránskému režimu.

Teherán 18:36 14. října 2022