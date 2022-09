Íránský prezident slíbil prošetření úmrtí ženy ve vazbě. Uznal demonstrace, ale odsoudil vandalismus

Íránský prezident Ebráhím Raísí slíbil důkladné prošetření úmrtí mladé ženy ve vazbě mravnostní policie, které v zemi podnítilo největší protesty za několik let. Od minulého týdne při nich podle nevládní organizace zahynulo přes 30 lidí. Demonstrace jsou podle prezidenta přípustné, nikoliv však vandalismus, informovala v pátek agentura AP. New York 2:42 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránský prezident, který ve středu oficiálně vystoupil na Valném shromáždění, také řekl, že lidem se dějí špatné věci z rukou úřadů všude na světě | Zdroj: Reuters

Kvůli porušení nařízení o nošení pokrývky hlavy teheránská morální policie minulý týden zatkla 22letou Mahsu Amíníovou, která ale ve vazbě upadla do kómatu a zemřela. Policie tvrdí, že zemřela na infarkt.

Podle zpráv kolujících na sociálních sítích se však stala obětí policejní brutality. Protesty, které si podle íránské organizace lidských práv IHR vyžádaly nejméně 31 mrtvých, se konají od soboty ve více než 20 městech včetně Teheránu. Ženy během nich pálí hidžáby.

Protesty v Íránu sílí. Zemřelo při nich 31lidí, vláda blokuje mobilní spojení a internet Číst článek

Raísí ve čtvrtek během své cesty na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku řekl, že úřady pro vyšetření případu dělají, co je třeba. „Určitě se to musí vyšetřit,“ uvedl s tím, že kontaktoval rodinu zemřelé a ujistil ji, že vyšetřování tohoto incidentu bude „vytrvale pokračovat“. Amíníové otec dříve oficiální verzi zpochybnil a řekl, že mu lékaři nedovolili podívat se na dceřino tělo.

Íránský prezident, který ve středu oficiálně vystoupil na Valném shromáždění, také řekl, že lidem se dějí špatné věci z rukou úřadů všude na světě. Stěžoval si na údajný dvojí metr, který Západ uplatňuje ohledně lidských práv. „A co smrt Američanů z rukou amerických orgánů činných v trestním řízení?“ řekl se Raísí.

Současné demonstrace označil konzervativní prezident za „normální a akceptovatelné“. Podle něj jsou důkazem, že se v jeho zemi „odehrává diskuse“. Je však důležité „rozlišovat mezi demonstracemi a vandalismem“, podotkl.

Íránští představitelé popírají podíl policie na smrti demonstrujících. Amnesty International však hovoří o „brutálním potlačení“ protestů, přičemž se používají „broky, slzný plyn, vodní děla a pendreky“. Na pátek jsou svolány manifestace provládních kruhů.