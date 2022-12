Zdánlivé rozpuštění mravnostní policie nepřináší konec dohledu a represe íránského režimu

Na tiskové konferenci íránského generálního prokurátora Mohammada Džafara Montazerího zazněla slova o tom, že íránská mravnostní policie už nemá nic společného s ministerstvem spravedlnosti a byla „zrušena těmi, kdo ji vytvořili“.

O dva dny později státní íránská televizní stanice Al-Alam oznámila, že výroky prokurátora byly vytrženy z kontextu a že íránské ministerstvo spravedlnosti bude „nadále sledovat chování veřejnosti“.

Írán nemá mravnostní policii, ale spíše policii veřejné bezpečnosti. „Ministerstvo spravedlnosti nemá v plánu ji zrušit, ani v tomto směru nepodnikne žádný krok,“ revidovala později íránská média slova generálního prokurátora.

Íránská aktivistka za práva žen Mahdieh Golroová žijící ve Švédsku Deutsche Welle řekla, že Montazerího prohlášení představují osvědčenou taktiku informační strategie Islámské republiky. „Nejprve něco tvrdí a zapojí do toho média, aby vzbudili naději, že systém je schopen se poučit a reformovat,“ popisuje.

Aktivistka dodává, že mobilní jednotky mravnostní policie by sice mohly dostat jinou podobu, to ale nutně neznamená, že změní i strategii využívání státní moci k vynucování chování, které vyžaduje současný íránský režim.

Iranian women resist morality police & kick out the harassers off the bus in Tehran.

The woman who send this videy says; we remove our hijab everyday and no longer accept bullies from morality police.

We will end this gender apartheid regime.#MahsaAmini

