Íránci vyšli do ulic kvůli nedostatku vody, zapalovali na silnicích hořící pneumatiky. Zasahovala policie

Videa z demonstrací se šíří sociálními sítěmi. Je na nich vidět, že lidé zapalovali na silnicích hořící pneumatiky a policisté se snažili dav rozehnat. Někde bylo slyšet střelbu.

„To, co tady říkáme, by měla vysílat státní televize, a taky by měla ukázat buvoly uhynulé z nedostatku vody,“ řekl jeden starší demonstrant na videu.

Water is life. People of Khuzestan Province in Iran (in Ahvaz and many other cities) are out demonstrating against the lack of water. Security forces are out beating people up.



The Islamic Republic of Iran created an environmental disaster through corrupt water policies. pic.twitter.com/jaa6g2EeiV