Rok od smrti Amíníové kvůli zahalování. ‚Íránský režim stále drží, získal další zkušenosti,‘ říká analytik

Rok od chvíle, co zemřela mladá Kurdka Mahsa Amíníová poté, co ji zadržela íránská policie, stále není jasné, co přesně se stalo. A ačkoliv se v Íránu konaly několik měsíců protesty a některé západní státy na tamní politiky uvalily sankce, íránský režim je stále u moci. „Naopak možná získal další zkušenosti, jak protestům čelit," upozorňuje pro Plus Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha/Teherán 17:53 16. září 2023

Co se loni stalo? Připomeňte, co vedlo ke smrti mladé Kurdky Mahsy Amíníové.

To pořád není úplně jisté, protože se liší oficiální verze od, řekněme, převažujícího veřejného mínění a silných podezření.

Zkrátka Mahsá Amíníová byla zadržena při zátahu na špatně oblečené ženy. To znamená na ženy, které byly nedostatečně zahalené z hlediska požadavků mravnostní policie. A poté zemřela.

Zatímco stát tvrdí, že zemřela, protože měla nějaké potíže se srdcem a že to byl důsledek vrozené vady, tak to vypadá, že ve skutečnosti se asi vzpouzela a byla surově zbita. A zemřela na následky toho.

Někteří íránští novináři se tohoto případu zhostili a publikovali ho. To vedlo k masovým protestům. I její pohřeb se stal velkou demonstrací. Stalo se z toho několikaměsíční protestní hnutí, které někdy bývalo i velmi násilné, nutno říci. Zahynulo asi přes 500 lidí, z toho několik desítek policistů a příslušníků státních složek.

Případ Mahsy Amíníové se nikdy nepodařilo nezávisle vyšetřit, je to tak?

Přesně tak. Nezávisle vyšetřit se ho nepodařilo, protože ta věc je velice politicky výbušná a citlivá. Na jedné straně tu máme lidi, kteří mají tendenci postup státu obhajovat, respektive očišťovat stát od zodpovědnosti. Na druhé straně zase nelze ani automaticky věřit tomu, co říká íránská exilová opozice.

Jaká je situace v zemi rok poté? Jak se dnes žije íránským ženám?

Íránským ženám se vždy žilo o dost lépe než třeba ženám v Saúdské Arábii a v celé řadě dalších regionálních sunnitských mocností. Je nutné to zasadit do kontextu Blízkého východu.

Na druhou stranu Írán je velice represivní režim, takže ani mužům se v této zemi nežije dobře.

Co se týká otázky zahalování žen, což se stalo tou rozbuškou, díky níž se i celá řada západních činitelů najednou začala k Íránu vyjadřovat. Zahalování žen je v Íránu pořád povinné a dokonce se teď v parlamentu projednává zpřísnění sankcí za porušování těchto zákonů.

Na druhou stranu od revolty, o které se bavíme, které se říká šátková revoluce, pořád ještě chodí v íránských ulicích ženy, které zahalené nejsou. Navzdory zákonům.

A je na tom vidět, že režim se pozvolna snaží zase utahovat šrouby, ale tak, aby nevedlo k dalšímu vzedmutí protirežimních vášní.

Přinesly loňské násilné protesty dlouhodobější změnu v Íránu?

Jestli dovolíte osobní vzpomínku, když jsem si loni na jednom feministickém shromáždění dovolil říci, že íránský režim se udrží, tak české aktivistky, protože to bylo v Praze, byly velmi pobouřené, co si to dovoluji říkat.

Ale já jsem popsal realitu, protože íránský režim prostě za 40 let své existence získal způsoby, jak podobné revolty obyvatel potlačit. A bohužel se moje předpověď naplnila.

Režim je stále u moci, nezhroutil se, jak si leckdo přál, a naopak možná získal další zkušenosti, jak těmto věcem čelit. A mezitím, to je důležité, došlo k celé řadě dalších protestních hnutí kvůli nedostatku pitné vody. Také mezitím došlo na záhadné otravy středoškolaček v některých školách.

Íránci jsou poměrně emancipovaní, umějí se postavit státu a umějí si říct své. A to i íránské ženy. Ale režim ve chvíli, kdy usoudí, že to podkopává jeho základy, zasáhne velmi tvrdě. I debata v íránských médiích jinak vede poměrně otevřená. Ale jenom v určitých mantinelech.